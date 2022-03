Pourquoi privilégier la charge privée en Bretagne ?

La Bretagne, souvent pointée du doigt pour son manque de bornes de recharge publique, ou leur piètre qualité, voit se développer en conséquence le charge privée ou à domicile. On vous explique tout dans cet article.

Borne de recharge à domicile : un processus fiable et efficace

Bien que l’installation d’une borne de recharge à domicile nécessite un investissement relativement élevé sur le coup, notez que cette option vous revient moins chère sur le long terme. En effet, le prix d’achat du courant sur une borne publique est nettement plus élevé que celui de votre courant domestique.

En plus, si votre penchant vers les équipements écologiques vous a déjà fait installer des panneaux solaires, vous pourrez effectuer la recharge de votre véhicule à un coût encore plus dérisoire.

L’installation d’une borne à domicile est également un moyen de vous offrir plus d’indépendance lors de la recharge de votre voiture. En plus, les bornes sont faciles à utilise et elles nécessitent moins de temps pour une recharge complète. En outre, elles sont entièrement conçues pour jouer leur rôle sans occasionner de surchauffe. Les bornes de recharges vous permettent donc d’épargner à vos prises domestiques des surchauffes et une usure accélérée.

Favoriser une installation professionnelle, en Bretagne comme ailleurs

Vous comptiez opter pour la recharge par une prise de courant domestique ? Notez que ce choix en plus d’être risqué pour vos équipements vous demandera un temps plus long pour une recharge complète de votre voiture. Faites donc appel à un électricien certifié IRVE pour vous poser une borne de recharge à domicile !

Les bornes de recharge sont des équipements intelligents que vous pourrez paramétrer à votre guise pour une recharge sécurisée et en temps voulu. La borne de recharge est en général installée non loin de l’endroit destiné au stationnement du véhicule. Elle sera donc installée dans un parking ou dans un garage privé.

La charge privée : une augmentation liée à celle de l’essence

Il y a quelques mois de ça, les électriciens posaient des bornes de temps en temps seulement. Désormais, ce sont des centaines de bornes déployées pour des professionnels parkings d’entreprise), des particuliers et des collectivités. Avec le prix de l’essence, cette augmentation est en train d’exploser : les propriétaires de thermiques réfléchissent à une option plus électrique. Quant aux heureux propriétaires de VE, ils s’équipent ou accélèrent l’installation de leur borne privée.

Copropriétés : travailler en collaboration avec un expert

En effet, il est nécessaire, dans certains régions, de pallier au manque ou au mauvais état des bornes de recharge publiques. N’oublions d’ailleurs pas les copropriétés. Dans la grande majorité des cas, le travail avec le syndic se déroule correctement. Les propriétaires ont tellement envie de leur bornes, qu’ils montent de bons dossiers et les font valider au syndic.

Pour celui-ci, la seule raison de refuser serait une dégradation esthétique due aux travaux. Mais sinon, ils sont contraints par la loi à accepter et l’accueil de dossiers pour bornes privées est largement accueilli avec bienveillance. Il faut noter qu’il y a plus de particuliers en maisons (90%) qu’en copropriétés (10%) qui demandent une installation de bornes. Ce qui est probablement dû au manque d’informations, qui crée davantage de réticences.

Le problème, qu’on ne connaît pas encore et que nous confie un électricien : c’est qu’il n’y a pas assez de puissance pour tous les copropriétaires. Pour le moment, ils arrivent à charger mais plus ils seront nombreux, plus le processus va être complexifié. En effet, une grappe de bornes nécessite un compteur spécifique avec des puissances adaptées…

Bretagne : un réseau public inadapté au déploiement des VE

C’est un fait, le réseau public est insuffisant en Bretagne. Si un effort véritable a été consenti par les pouvoirs publics, les bornes existantes sont en panne la plupart du temps. En effet, les usagers sont peu habitués à les utiliser et services techniques à les entretenir… Par contre, on peut remarquer l’émergence de bornes grâce aux grandes distributions, à disposition pour leurs clients sur leurs parkings.

A savoir qu’il n’existe pas d’autoroutes à proprement parler en Bretagne. Ce sont uniquement des voies express, ce qui explique qu’il n’y ait pas de stations de charge comme on peut trouver sur les autoroutes. Il s’agit d’une région propice aux installations de bornes chez les particuliers car ils ne peuvent pas dépendre des bornes publiques. Un bon terrain de jeu pour les électriciens certifiés IRVE, nous le confirme un professionnel.

Un objectif gouvernemental qui ne sera pas atteint

Comme nous le disait un électricien, l’objectif des 100 000 bornes visés par Macron pour l’année 2021 ne sera peut-être même pas atteint en 2022… Même s’il faut noter que plus de 50 000 bornes ont été déployées l’année dernière. La dynamique que cela crée est donc le développement des bornes privées. Avec 300€ d’aide et une TVA à 5.5%, il faut dire que les mesures sont plus qu’incitatives…

L’aide Advenir, un vrai coup de pouce

Advenir propose deux types d’aide dont une jusqu’à 900€ pour les entreprises. L’autre formule consiste pour les entreprises à mettre des bornes privées à disposition du public. Le montant alloué est plus important, tout comme les contraintes : bornes répertoriées et supervisées donc frais mensuels à prendre en compte pour les entreprises.

Par conséquent, les demandes concernant les parkings privés pour les flottes des entreprises sont nombreuses, quant celles à disposition du public le sont moins (plus compliqué à mettre en œuvre). Notre contact a d’ailleurs souligné que le traitement des dossiers était de plus en plus efficaces et avait connu de gros progrès.

Bretagne : une demande axée sur les bornes intelligentes

Beaucoup de demandes sont ciblées sur des bornes qui se gèrent seules. Pour ce type-là, pas besoin de gestionnaire de charge, la borne s’adapte de façon autonome à l’utilisation de l’électricité au domicile. Pour les plus férus de technologie, ils peuvent choisir un autre type de borne, qui peuvent être gérées via un smartphone.

Si votre électricien ne pose pas de bornes, n’abandonnez surtout pas ! Il existe de nombreux experts certifiés qui seront ravis de pouvoir se mettre à votre disposition pour un projet d’installation de bornes.

Un basculement vers la motorisation 100% électrique est-il envisageable ?

Un basculement de ce type est tout à fait envisageable. Cependant, il faut garder à l’esprit que nous serons à un moment donné bloqué au niveau de la capacité de puissance en France. En effet, notre pays peut aujourd’hui produire seulement 60% de l’électricité nécessaire dans le cas où le parc automobile français serait entièrement électrique.

Pour notre interlocuteur, il faudrait ainsi penser à développer davantage de centrales nucléaires. Il nous explique aussi que ce peut être une raison expliquant le fait que le gouvernement ne pousse pas le déploiement des VE plus que ça.

L’autre élément majeur qui limite ce basculement : c’est l’état des réseaux électriques bretons.

Ces derniers sont vieux, plus de 50 ans et ne peuvent pas supporter la tension nécessaire à un tel parc. Un gros travail de réfection est donc à faire pour prendre le problème du transport de l’énergie électrique comme il se doit. D’où l’intérêt actuellement de la charge privative.