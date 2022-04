Premier Trimestre 2022: Le sacre de l’électrique

Le premier trimestre s’achève sur le premier avril, comme chaque année. Cependant nous allons tout de même vous parler de chiffres et bien insister pour vous dire que non: Ce n’est pas une blague. C’est effectivement une tendance lourde que nous parvenons à analyser dans les chiffres transmis ce jour par NGC-DATA. Au cours de ce seul trimestre, nous pouvons compter 43 506 nouveaux propriétaires de véhicules électriques.

Par contre, l’ensemble du marché automobile est en baisse de -22,9% – 1er trimestre 2022 par rapport au 1er trimestre 2021, ce qui n’est pas rien…

TOP 10 immatriculations véhicules électriques au premier trimestre 2022

La Tesla Model 3 domine toujours le classement et ce malgré la hausse de prix, survenu mi-Mars et les mauvaises nouvelles pour ceux qui espéraient rouler en Model 3 sur 2022. Rappelons que les livraisons se poursuivront sur l’ensemble de l’année, c’est simplement les nouveaux acheteurs qui devront attendre un petit peu plus.

Véhicules électriques Janvier Février Mars Total Tesla MODEL 3 37 2717 3882 6636 Dacia SPRING 1494 1348 2111 4953 Peugeot 208 1183 783 1842 3808 Renault ZOE 1362 1088 1127 3577 Fiat 500 623 1028 1562 3213 Renault TWINGO 812 867 1498 3177 Tesla MODEL Y 11 866 968 1845 Kia NIRO 392 402 584 1378 Hyundai KONA 474 362 513 1349

Tesla, MG et Cupra : les seuls gagnants au mois de mars 2022

Ces trois marques sont les seuls parcs qui affichent une hausse par rapport à 2022 :

Tesla : +6,3%, près de +46% comparé au 1er trimestre 2021 ; 844 000

MG : +200%, marque très récente ; 4 810

Cupra : +45%, rentre dans la course

Tous les autres marques sont en baisse depuis le début de l’année, ça fait mal…

Focus Tesla au premier Trimestre 2022

Comme toujours la fin de trimestre est particulièrement dynamique chez Tesla. Ce phénomène devrait se lisser de plus en plus avec l’ouverture de la Gigafactory Berlin car jusqu’alors tous les véhicules sont importés hors des frontières européennes.

Ces deux véhicules totalisent 20% des nouvelles immatriculations de véhicules électriques en France au T1 2022.

Janvier Février Mars Total Tesla MODEL 3 37 2717 3882 6636 Tesla MODEL Y 11 866 968 1845 Nouvelles immatriculations de Tesla au T1 2022 (source NGC-DATA)

Electriques : hausse de 33% depuis le début de l’année

Les hybrides sont aussi en hausse mais de façon moins prononcée

Pour les diesels et les essences, c’est la dégringolade totale

182 000 (2021) vs. 122 000 (2022)

Le pourquoi du comment : les chiffres expliqués

Ce n’est pas l’effet de la forte augmentation des prix du pétrole car il est encore trop tôt pour déterminer les conséquences précises. On connaît cependant déjà plusieurs facteurs : les composants (crise des semis), l’invasion russe en Ukraine, et la baisse du pouvoir d’achat.

Les gens sont prudents, même sur l’électrique (doutes qui s’installent, à voir pour le 2nd semestre).