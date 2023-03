Près de la moitié des superchargeurs Tesla en Allemagne sont déjà ouverts à tous les véhicules électriques

Tesla a ouvert près de la moitié de ses Superchargers existants en Allemagne à tous les véhicules électriques. L’accès au plus vaste réseau de stations de recharge souligne l’engagement de l’entreprise en faveur de l’adoption généralisée des VE en Europe.

Tesla élargit l’accès aux Superchargeurs en Allemagne

Tesla continue d’ouvrir le plus vaste réseau de recharge de véhicules électriques au monde en Europe pour les VE de tiers. Felix Hamer a partagé dans son post LinkedIn que de nombreux Superchargers en Allemagne sont maintenant disponibles pour charger tous les véhicules électriques. Après l’ouverture des 16 premières stations Tesla Supercharger en Allemagne en juin dernier, le nombre d’emplacements n’avait augmenté que de 30 jusqu’à une récente mise à jour. Toutefois, près de 39 nouveaux emplacements ont été ajoutés cette semaine, selon une carte publiée sur le site web de l’entreprise.

Tesla ouvre 45 % de ses Superchargeurs à tous les véhicules électriques

Ainsi, à ce jour, 69 stations Supercharger en Allemagne sont désormais ouvertes à tous les véhicules électriques, quel que soit leur constructeur. Cela correspond à environ 45 % de tous les sites de recharge Tesla existants dans le pays. Dans l’ensemble de l’Europe, plus de 50 % de tous les Superchargers sont ouverts aux véhicules électriques autres que ceux de Tesla, selon les informations fournies par l’entreprise au début du mois de mars. Aux Pays-Bas, l’entreprise a ouvert la quasi-totalité des superchargeurs.

Selon Schnellladepark.app, il y a actuellement en Allemagne à peu près autant de stations de recharge Tesla publiques que de stations de recharge Allego. Seuls Ionity, Aralpulse et EnBW proposent plus de stations de recharge publiques dans le pays.

« Plus les clients utilisent le réseau Supercharger, plus il est possible de l’étendre rapidement. Notre objectif est d’apprendre et de nous améliorer rapidement tout en développant activement le réseau afin de pouvoir accepter les conducteurs Tesla et non Tesla dans n’importe quel Supercharger dans le monde », a déclaré l’entreprise. Elle fonctionne désormais selon le plan établi, en continuant d’étendre l’accès aux stations de recharge pour tous les véhicules électriques.

Les VE non Tesla doivent utiliser l’application Tesla pour se recharger

Les conducteurs non Tesla doivent utiliser l’application Tesla pour utiliser les Superchargeurs. Les conducteurs d’autres marques de VE peuvent utiliser les stations de recharge Tesla en Allemagne pour un tarif de base de 12,99 euros par mois en dehors des heures de pointe au prix de 0,50 euros par kWh. Toutefois, les prix varient d’un pays à l’autre et peuvent être modifiés à tout moment. Les heures de pointe sur les Superchargeurs Tesla se situent entre 16 heures et 20 heures. À ce moment-là, les prix de charge peuvent augmenter et atteindre jusqu’à 0,71 euro par kWh.

« Les prix des conducteurs tiers prennent en compte les coûts supplémentaires associés à la prise en charge de la charge d’un grand nombre de véhicules, ainsi que les ajustements nécessaires de nos sites pour accueillir ces véhicules. Les frais varient en fonction de l’emplacement et vous pouvez consulter les frais de péage sur l’application Tesla. Les frais de charge par kWh peuvent être réduits grâce à l’adhésion à un réseau de charge », écrit Tesla.

L’Allemagne dispose du plus grand réseau de superchargeurs Tesla en Europe

Selon des informations officielles datant de la fin de l’année dernière, l’Allemagne possède le plus grand réseau de stations de recharge d’Europe. Il y a environ 1 900 bornes réparties sur 144 sites. Elle est suivie par la France avec plus de 1 500 bornes et la Norvège avec plus de 1 400.