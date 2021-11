Proxiserve achète la marque Tesla Mag

- Publicité -

Nous déplorons la décision du marketing de Proxiserve d’acheter sur Google en SEM la marque Tesla Mag. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit des liens sponsorisés qui apparaissent en première position lorsque vous faîtes une recherche sur Google. J’ai toujours moyennement apprécié l’achat de marque média mais c’est plutôt bon signe, voilà pourquoi:

Nous offrons un service unique en France

Depuis six mois nous développons un service unique en France qui permet aux clients d’être suivis de bout en bout par des installateurs passionnés par l’installation de borne.

Pourquoi nos installateurs sont passionnés ?

Si je dois faire court, il faut noter trois points principaux:

Nous sélectionnons chacun des installateurs scrupuleusement selon des critères confidentiels,

Nous ne prélevons pas de commission sur les installations,

Nous n’avons pas mis en place une grille restrictive pour les installateurs.

Pourquoi notre service est unique en France?

Pour correctement vous répondre il faut se placer de votre point de vue – notre lecteur – et du point de vue de l’installateur membre.

Pour l’utilisateur = Simple

Nous recevons régulièrement la candidature d’installateurs pour sélectionner les meilleurs

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller dans vos échanges avec l’installateur

Nous répondons rapidement à vos problématiques de rechargement et ce pour les entreprises, les collectivités et les particuliers partout en France

Pour l’installateur membre = Croissance

L’installateur membre bénéficie d’un chargé de compte qui lui transmet vos projets. (le même que vous avez eu au téléphone)

La fin des intermédiaires: En effet, nous ne prélevons aucune commission sur les installations.

Chaque installateur travaille sur un secteur limité à une ville, cela permet d’agir vite et correctement.

Une croissance exponentielle

Tesla Mag est pleinement dans son rôle de conseil en vous permettant d’accéder à un service de qualité. Nous recevons chaque jour des demandes de plus en plus nombreuses et grâce à vous nous faisons prospérer votre économie locale. C’est une démarche qui compte énormément pour notre audience et nous pensons que c’est pour cela que Proxiserve juge utile d’apparaître avant nous.

Si la pratique est discutable, il est évident qu’elle est inutile car nos lecteurs savent nous trouver et que nous avons un problème de demande plus qu’autre chose. En effet, nous souhaitons maîtriser un modèle humain, premium et proche de vos problématiques, chers lecteurs.

Dans tous les cas, s’il-vous-plaît, équipez-vous @ Home.