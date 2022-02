PS5 vs Xbox Series X : laquelle choisir ?

Il existe aujourd’hui plusieurs consoles nouvelle génération. En effet, Microsoft et Sony rivalisent respectivement avec leurs consoles Xbox Series X et PS5. Entre les deux votre cœur balance et vous ne savez pas laquelle choisir ?

PS5 vs Xbox Series X : quelle console choisir ?

Pas de panique ce guide est fait pour toi, nous avons avec nos équipes comparer les deux consoles pendant des mois et nous vous aidons à faire votre choix avec ce guide complet !

Qualité du CPU : un avantage pour la Xbox Series X

La concurrence est rude entre les consoles de Microsoft et Sony. Toutes les deux utilisent un même processeur : AMD Zen 2 custom 8 cœurs. Toutefois, celui de la PS5 est cadencé à 3,5 GHz, tandis que celui de la Xbox Series X est à 3,8 GHz. Comme conséquence, cela a une incidence sur les ressources utilisées pour le CPU des deux consoles.

Le CPU de la Xbox Series X est plus puissant que celui de la PS5 et c’est un excellent point pour Microsoft.

Le stockage : un SSD rapide pour les deux consoles

Le stockage est l’un des éléments les plus importants lors du choix d’une console. Non seulement, il vous permet d’avoir assez d’espace pour vos jeux, mais aussi, lors de la réparation de console, vous ne perdez pas tous vos jeux. Les deux consoles ont donc opté pour le SSD.

+ La Xbox Series X est équipée d’un SSD de 1 To et de vitesses de transfert de 2,4 Go/s et de 4,8 Go/s respectivement en modes RAW et non compressé.

+ Dans le cas de la PS5, son SSD bénéficie d’un espace de stockage de 825 Go. Même si sa capacité est légèrement inférieure à celle de la Xbox Series X, sa vitesse de transfert est plus élevée. Ses débits sont respectivement de 5,5 Go/s et de 9 Go/s en modes RAW et compressé.

Ainsi, les jeux se chargent plus rapidement sur la PS5, ce qui offre un excellent point à Sony.

La différence au niveau des manettes

+ Vous allez sans doute apprécier la manette PS5. Elle est équipée d’un moteur haptique qui vous permet de bénéficier de retours plus réalistes et précis, ainsi que d’excellents effets spéciaux.Sans parler de l’autonomie qui dure 4 heures.

+ La nouvelle particularité de la manette Xbox Series X, c’est qu’elle est ergonomique. Sa taille a été revue et elle s’adapte à tout type de mains : petites comme grandes.

Le choix de l’une ou de l’autre dépendra entièrement de vos préférences !

PS5 vs Xbox Series X : le verdict

Je persiste à croire que SONY détient encore les franchises les plus intéressantes, et de loin. A titre personnel, « The Last Of Us » et « Gears of War », par exemple, ne jouent pas dans la même ligue. Quelqu’un qui ne joue qu’à quelques gros jeux par année, optera donc plutôt pour la PS5, qui présente la meilleure option.

Pour un joueur plus assidu cependant, qui aime essayer beaucoup de jeux de tous genres, incluant des gros titres, Xbox Game Pass est tellement un bon service que son impact risque d’être de taille dans son appréciation générale de la console. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, la Xbox Series S/X représente indéniablement la meilleure option.

Petit bonus : quelques idées cadeaux pour gamers

Deux écoles, une même envie de passer de bons moments, en solo ou entre amis. Voici une petite sélection des jeux sortis en 2022 qui ont retenu notre attention, et que nous vous recommandons !

Pour la PS 5 :

Pour la Xbox Series X :

