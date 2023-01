Quels sont les fondamentaux du constructeur Tesla ?

« L’année commence bien avec une analyse exclusive de l’action Tesla. L’idée n’est pas de commenter les mouvements de l’action mais de revenir sur les fondamentaux de ce cas d’école boursier. Cet article est rédigé par l’ingénieur allemand Alex Voigt qui a toujours partagé un point de vue critique. Ce dossier sera publié en plusieurs parties pour que chacun puisse retirer les informations selon son temps disponible. C’est une immense fierté de pouvoir vous proposer ce contenu gratuitement. » La rédaction Tesla Mag

L’action Tesla perd 70% de sa valeur – Décryptage

La plupart de ceux qui lisent mes tweets quotidiens sur Tesla savent que je suis un actionnaire à long terme qui a commencé à investir dans l’entreprise il y a 9 ans. Ma conviction sur Tesla en tant qu’investissement est basée sur Tesla en tant qu’entreprise, ses fondamentaux et ses futurs produits, ainsi que sur son équipe de direction et sa stratégie.

Depuis 10 ans, j’analyse inlassablement et quotidiennement tout ce qui se passe chez Tesla et son fondateur Elon Musk. Avec toutes ces années de connaissances, je peux prétendre avoir atteint un certain niveau de confiance dans la compréhension de l’avenir de l’entreprise technologique..

Nombre de mes articles décrivent les activités de Tesla et expliquent pourquoi l’entreprise va réussir à l’avenir, mais après la pire année des 12 ans d’histoire de l’action Tesla, je souhaite expliquer pourquoi je suis fermement convaincu que le meilleur est à venir et pourquoi Tesla est un excellent investissement.

« Tesla a perdu environ 70% l’année dernière »

Bien que je sois un investisseur à long terme qui prévoit de conserver ses actions Tesla pendant encore au moins 10 ans, les développements des dernières semaines et des derniers jours ont été pour le moins intéressants. Tesla a perdu environ 70% l’année dernière, non pas à cause d’une activité mauvaise ou mal gérée, mais pour d’autres raisons, que j’expliquerai dans son article.

Lorsqu’Elon a répondu à mon tweet indiquant que les gens devraient éviter l’effet de levier pour rester solvables et penser à long terme, il a fait écho à ce que j’écris et dis depuis des années à propos d’un investissement dans l’action Tesla. Beaucoup sont influencés par le bruit qu’ils entendent quotidiennement, sont confus et prennent de mauvaises décisions et c’est pourquoi j’écris cet article.

Quels sont les fondamentaux de Tesla?

Source site Tesla relations investisseurs

Tesla en tant qu’entreprise s’est améliorée chaque jour, semaine et mois en 2022, ce qui contraste fortement avec la performance historiquement faible de ses actions en 2022. Avec des marchés boursiers tournés vers l’avenir et la crainte d’une profonde récession, la plupart des analystes expliquent le problème par une détérioration de la demande et des bénéfices, mais négligent le fait que Tesla n’a aucune dette et la marge bénéficiaire la plus élevée du secteur, ce qui lui confère un excellent avantage concurrentiel.

Si Tesla avait besoin d’attirer des acheteurs, elle pourrait facilement le faire en baissant les prix, mais la firme a plutôt augmenté les prix. Pour une entreprise qui connaît une croissance de 50 % chaque année et dont la marge bénéficiaire est élevée, une récession contribue à creuser l’écart entre elle et la concurrence.

Même si un recul de la demande se produisait, ce qui réduirait l’expansion de Tesla avec la Giga Berlin et la Giga Austin, deux usines supplémentaires plus efficaces et plus productives qui sont entrées en service en 2022, créant ainsi une plus grande échelle et réduisant les coûts grâce au levier opérationnel. Il se pourrait même que les futures augmentations de marge soient stables, mais restent de loin les plus élevées du secteur malgré une profonde récession et des taux d’intérêt élevés.