Recharge à domicile : quels critères retenir pour faire le meilleur choix ?

Si vous avez un véhicule électrique, vous vous êtes surement déjà un peu renseignés sur les bornes de recharge. Surtout parce que les deux sont désormais indissociables. Les solutions se multiplient pour des usages toujours plus variés, mais une problématique se démarque des autres : faut-il vraiment installer une borne de recharge à domicile ?

On peut, pour schématiser, distinguer deux catégories, presque deux écoles, pour répondre à cette question :

les tenants de la prise renforcée,

les inconditionnels de la borne de recharge dédiée.

Dans cet article, et même si ceux qui nous suivent régulièrement ont surement déjà une petite idée de sa teneur, nous vous livrons notre point de vue pour vous aider à faire un choix éclairé !

Un progrès technologique particulièrement innovant

La voiture électrique, comme toute rupture technologique, ne peut avancer sans un nouvel écosystème. Souvenez-vous, par exemple, de Windows à ses débuts, et voyez comment il est devenu le standard pour près de 80% des utilisateurs d’ordinateurs dans le monde !

Une véritable industrie prend forme via le réseau de sociétés de services électriques qui se constitue. Récemment, nous avons publier un article sur les start-ups à l’avant-garde dans le domaine de la recharge.

Pour découvrir (ou redécouvrir) ce classement, c’est par ici :

En effet, les installateurs des bornes de recharge sont des professionnels qui ont fait le choix de se former, pour suivre l’évolution du secteur et répondre aux besoins des utilisateurs. Ils investissent dans des structures adaptées, et dans la formation de leurs collaborateurs.

Comme vous et nous, ils croient aux véhicules électriques (VE) et se veulent les artisans qui accompagnent le reste de la population au travers des changements, notamment des modes de consommation et d’utilisation, qui marquent les premières décennies du XXIe siècle.

L’idée est bien entendu d’installer des bornes de recharge en masse afin, non seulement, d’aller chercher de gros contrats auprès des grands groupes. Mais aussi d’offrir aux automobilistes propriétaires de VE les meilleures prestations en matière de recharge, au travail et à domicile.

Pourquoi parle-t-on autant des bornes de recharge ?

Comme nous le disions précédemment, le progrès technique s’appuie à la fois sur l’innovation, mais aussi sur la consommation. Celle-ci fonctionne autant comme vecteur de promotion, que comme facilitateur de propagation. Elle réduit, petit à petit, les coûts liés au développement de nouvelles versions, plus performantes qui ouvrent le marché à toujours plus d’utilisateurs.

Des entreprises comme Renault, contrairement à Tesla, ont très bien saisi cette problématique et intègre le VE avec une certaine vision de la borne de charge. Celle-ci apparaît comme complémentaire pour un usage domestique, et son développement se fait donc conjointement à la gamme de véhicules.

Le modèle des stations service doit aussi être repensé. La logique d’installation de bornes en masse implique des changements profonds, qui doivent être assimilés le plus rapidement possible. Et cela, également par les particuliers. Pour en avoir une petite idée, on peut partir du principe qu’installer une borne de recharge à domicile, c’est un peu comme avoir une mini-station essence pour les modèles thermiques.

L’avantage ici, c’est que l’installation est plus simple, et les bénéfices, rapides et concrets. Outre le confort que cela procure, car vous n’avez plus à courir après les bornes publiques, l’effet sur le budget est incontestable. En effet, la recharge à domicile, une fois les frais d’installation déduits, revient évidemment moins cher que sur les bornes publiques (qui sont, de plus, pas toujours disponibles, voire adaptées).

Alors, à quoi ça sert la borne de recharge à domicile ?

Attaquons avec une question fortement débattue : la charge lente sur prise est-elle préférable comme le prétendent beaucoup d’internautes ? La réponse est nuancée : à la fois oui et non. Cela fonctionne effectivement, mais ce n’est pas forcément compatible avec votre quotidien (surtout si vous utilisez très régulièrement votre VE).

En effet, la recharge est lente, et ne bénéficie pas des mêmes sécurités que sur une véritable borne, conçue dans cette optique. Solution d’appoint, provisoire en terme de durée, cela a au moins le mérite de ne pas abîmer votre voiture. Votre borne aura les mêmes attentions pour votre VE et sa batterie, tout en optimisant son usage sur la durée, car vous pouvez choisir la puissance qui lui convient.

A noter que c’est désormais le type de charge : lente ou rapide, qui est déterminante pour les choix du modèle, auprès de (ou par) un installateur, non plus les kW.

En outre, les applications liées vous permettent également de tout piloter depuis votre smartphone. En cela, la recharge s’inscrit dans l’univers de la domotique, qui simplifie déjà la vie de nombreuses familles au quotidien, en automatisant le suivi de certaines tâches notamment.

Enfin, rappelez-vous que la logique de marque est désuète. Beaucoup de pays et de fabricants se sont lancés dans la course car, au final, le principe de la recharge est assez simple, en plus de devenir une nécessité, à un horizon qui se rapproche toujours plus vite.

Que le meilleur gagne !

Pour résumer

Les installateurs (et les magazines tels que le nôtre !) sont là, avant toute chose, pour vous aider à vous orienter, et en aucun cas pour vous contraindre à faire tel ou tel choix. Tout dépend de vos besoins, et c’est donc principalement cela qu’il vous faut définir avec clarté et précision.

Pour paraphraser un dicton bien connu : « à chaque conducteur, son véhicule, et à chaque usage, sa borne ».

Les bénéfices ? Ils sont immédiats. En plus de vous simplifier la vie dès maintenant, vous profitez des dernières innovations technologiques qui accompagnent ce changement de paradigme, et des modes de consommation. Et si vous avez besoin d’aide pour vos démarches, nous sommes là !