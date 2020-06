Nous organisons le premier meeting de 2020 après cette période qui fut complexe pour tout le monde. Contrairement au précédents meetings, nous allons travailler pour rendre des orientations aux associations et instances gouvernementales.

Il est grand temps d’exprimer et de formaliser ce que les utilisateurs pensent afin que la transition, désormais inévitable, soit la plus pertinente possible.

Pour assurer l’organisation de ce meeting entre passionné, membre Tesla Magazine, journalistes, propriétaires, observateurs et curieux, nous vous demandons de vous inscrire ici : https://www.eventbrite.fr/e/billets-tm-meeting-juillet-2020-110083966106

Si vous ne pouvez pas venir, découvrez tout de même le club 😉