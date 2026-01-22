Starlink à 30 000 pieds : Fin du dernier sanctuaire ou progrès inévitable ?

C’est désormais officiel : plus de 2 500 avions — des jets privés aux flottes massives de United, Air France ou Emirates — sont déjà équipés ou sous contrat avec Starlink. SpaceX ne se contente plus de conquérir l’espace ; Elon Musk est en train de verrouiller le ciel.

Si certains y voient une prouesse technologique, d’autres commencent à réaliser que le dernier endroit sur Terre où l’on pouvait encore « débrancher » est en train de disparaître sous une pluie de satellites.

Le mirage du « bureau dans les nuages »

Les compagnies aériennes (Qatar, Lufthansa, Virgin Atlantic, pour ne citer qu’elles) vendent le rêve : streaming 4K, jeux vidéo en ligne et visioconférences sans latence à 900 km/h. Mais à quel prix pour notre santé mentale ?

En transformant chaque siège d’avion en un poste de travail ultra-connecté, Starlink achève de briser la frontière entre vie pro et vie perso. Demain, l’excuse « j’étais dans l’avion » ne sera plus qu’un souvenir nostalgique. Le ciel n’est plus un sanctuaire, c’est un open-space géant où le silence devient un luxe que l’on ne peut plus s’offrir.

Le clash des titans : Musk contre le reste du monde

L’expansion agressive de Starlink ne se fait pas sans heurts. Récemment, un bras de fer public a opposé Elon Musk à Michael O’Leary, le patron de Ryanair. Ce dernier refuse d’installer les antennes Starlink, invoquant un coût de 250 millions de dollars par an et une traînée aérodynamique accrue (0,3 % à 2 % de consommation de carburant en plus).

Musk, fidèle à lui-même, l’a traité d’« idiot ». Mais O’Leary soulève un point crucial : dans un monde obsédé par la décarbonation, est-il raisonnable d’alourdir les avions et de polluer l’orbite basse avec des dizaines de milliers de satellites pour que des passagers puissent scroller TikTok au-dessus de l’Atlantique ?

Vers un monopole technologique inquiétant ?

Avec United et Air France qui rejoignent la liste, Starlink est en train d’écraser la concurrence (Viasat, Intelsat). On se dirige vers une situation où une seule entreprise — et un seul homme — contrôlera l’infrastructure de communication mondiale, au sol comme dans les airs.