Tesla a augmenté ses ventes en Europe de 1018 % par rapport à l’année précédente en janvier 2023. Ce résultat impressionnant a été rendu possible par les fortes ventes du Model Y, qui est devenu le véhicule électrique le plus vendu en Europe.

Le nombre de VE sur les routes européennes augmente



Le nombre total de véhicules électriques à batterie (BEV) immatriculés a augmenté de 14 % pour atteindre plus de 92 700 unités en Europe en janvier 2023. Cependant, la croissance a ralenti par rapport à 2022, ce qui, selon Felipe Munoz, analyste mondial chez JATO Dynamics, est dû au manque d’options abordables sur le marché et au faible soutien des gouvernements.

« En l’absence d’options abordables de la part des équipementiers ou d’incitations plus attrayantes de la part des gouvernements européens, il semble que la demande soit sur le point d’atteindre un pic », a-t-il déclaré.

Les ventes de Tesla ont atteint une croissance de 1018 % par rapport à l’année précédente.



Cependant, les ventes de Tesla n’ont non seulement pas été affectées mais ont augmenté de manière très significative par rapport à l’année précédente. Au cours du premier mois de 2023, l’entreprise a augmenté ses ventes de 1018 % pour atteindre près de 9 400 unités, ce qui est absolument impressionnant. Ce chiffre comprend les ventes du modèle Y, du modèle 3, du modèle S et du modèle X. Toutefois, il s’agit principalement du modèle Y.

Aucune autre entreprise ne s’est approchée de la croissance affichée par Tesla. Cependant, les ventes de MG britanniques ont augmenté de 160 %, ce qui constitue le deuxième meilleur résultat. Les constructeurs allemands ont affiché une légère croissance, voire une baisse. Les ventes de Volkswagen ont augmenté de 17 %, celles de Mercedes de 12 %, celles d’Audi de 10 % et celles de MINI ont chuté de 32 %. Les ventes des marques françaises ont également affiché des résultats relativement plus faibles. Les ventes de Fiat ont augmenté de 17 %, celles de Renault de 11 %, celles de Citroën de 2 % et celles de Peugeot ont diminué de 11 %.

La Tesla Model Y est le VE le plus vendu en Europe en janvier



Auparavant, Tesla ne livrait le modèle Y qu’à partir de sa Gigafactory de Shanghai, si bien qu’en janvier, les ventes étaient généralement faibles. Cependant, avec le début de la production à la Gigafactory de Berlin, la situation a changé. L’usine peut produire et livrer immédiatement des voitures en quelques jours. Cela a fait du Model Y un succès commercial en Europe, et le SUV compact est devenu le véhicule électrique le plus vendu dans cette région, avec 7 174 unités vendues