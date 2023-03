Les données montrent que Tesla a les clients les plus fidèles parmi ses concurrents en Allemagne. Plus de 86 % des acheteurs choisiront à nouveau un véhicule Tesla pour leur prochain achat en 2022.

Plus de 86 % des clients de Tesla en Allemagne achèteront à nouveau un véhicule de cette marque

Toute personne ayant acheté une Tesla en Allemagne est susceptible de faire de même pour sa prochaine voiture. 86,6 % des propriétaires de Tesla qui ont immédiatement échangé leur ancienne voiture contre une nouvelle en 2022 sont restés fidèles à la marque. C’est ce qui ressort d’une évaluation des données de transaction de l’Office fédéral des transports motorisés (KBA) réalisée par Dataforce pour le compte de l’Automobilwoche. Ce chiffre très élevé démontre la supériorité de Tesla et la satisfaction des clients de l’entreprise à l’égard des produits qu’elle propose.

Dacia occupe la deuxième place avec un résultat solide

Bien que l’Allemagne soit le cœur de l’industrie automobile européenne, les marques allemandes ne sont pas en tête en termes de fidélité des clients. L’américain Tesla, en première position, est suivi par le roumain Dacia avec un niveau de fidélité de 73,6 %. Alors que les voitures Tesla sont haut de gamme, les voitures Dacia se situent dans le segment très bon marché.

« La plupart des clients de Dacia ont acheté auparavant de très vieux véhicules d’occasion et profitent maintenant de la commodité d’une nouvelle voiture pour le prix d’une bonne voiture d’occasion dont ils ne veulent manifestement plus se passer », a déclaré Laura Odinius, responsable du service clientèle chez Dataforce.

Toyota compte près de 60 % de clients fidèles, ce qui lui confère la troisième place. L’entreprise a enregistré un taux de fidélité de 59,2 % pour 2022. Selon l’étude, les Allemands âgés de 75 ans, qui représentent 75 % des clients fidèles de l’entreprise, accordent la plus grande préférence aux voitures Toyota.

Les marques allemandes sont loin derrière

La première marque allemande est Mercedes, qui arrive en cinquième position avec seulement 53,9 % de fidélité. Mini, avec 49,9 %, et VW, avec 49,4 %, suivent en 10e et 11e positions. Odinius explique que cela peut être dû au nombre de voitures vendues par les constructeurs. Plus la base de clientèle est importante, plus il est difficile de fidéliser tous les clients. Toutefois, elle ne tient pas compte du fait que de nombreux constructeurs automobiles autres que Tesla proposent des dizaines de modèles différents, alors que le constructeur texan n’en propose que quatre. Par conséquent, Tesla est fidélisé quel que soit le nombre de ses clients, mais parce qu’il propose les meilleures voitures et que les clients veulent les acheter encore et encore.

Remarque : l’estimation de Dataforce ne tient compte que des cas où des clients privés ont annulé l’immatriculation d’un ancien véhicule et en ont immédiatement immatriculé un nouveau.