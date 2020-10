Nous sommes vendredi 3 juillet 2015, il est dix heures et demi, et j’arrive, fourbu, au volant de ma Renault Zoé, à l’hôtel Mercure au Nord d’Auxerre. Plus de six heures auront été nécessaires pour rallier ce point depuis Lyon, avec deux recharges.

Pourquoi ce trajet ? Parce que je suis invité à participer au rallye Tesla 2015. Tesla, qui doit être le seul constructeur automobile à faire faire des kilomètres à ses heureux clients, a en effet organisé une grande fête à Amsterdam, et a convié 150 propriétaires de Tesla Model S originaires de toute l’Europe.

Une équipe France

Nous représenterons donc l’équipe Française. À Auxerre, la machine de guerre Tesla s’anime : nous sommes accueillis par Olivier Loedel, n°1 Tesla France, qui nous offre des rafraîchissements et nous félicite de participer à cet “event”. À propos de ma petite Zoé, il m’assure que nous faisons partie d’une grande famille, et qu’il sera ravi de m’accueillir prochainement parmi les possesseurs de Model S. Quelle gentillesse, quelle simplicité ! Lui aussi doit savoir que la Model S parle d’elle même, il n’a pas grand chose à prouver de plus.

Avant de partir, l’équipe Tesla qui va nous accompagner nous distribue des tee-shirts “one billion Miles”, et des stickers que mon hôte, Gildas, propriétaire d’une magnifique Model S P85+ blanche nacrée, appose avec savoir faire sur chaque voiture avec sa raclette magique. Nous voilà prêts. L’équipe Tesla est composée de Léa et de Matthieu, souriants, agréables et détendus, et ils vont rouler avec nous au volant de la mythique model S P85D, une rouge, superbe.

Top départ : 5 Tesla s’élancent sur les routes !

Nous voilà partis, direction : le superchargeur de Nancy. Gildas Carvennec, un des tous premiers propriétaires Français a avoir investi dans la Model S, ouvre la marche. Cinq Model S se suivent, nous croisons les regards interloqués des autres conducteurs et des passants des villages que nous traversons au pas. Déjà que pouvoir admirer une Model S est rare, mais cinq d’un coup, c’est inespéré !

Arrivés à Nancy, il est déjà tard, nous avons roulé sur des départementales et des nationales. Le rallye Tesla n’est en aucun cas une course de vitesse : c’est plutôt une parade. Nous mangeons tous ensemble au restaurant, et un jeu se met en place : le but : grappiller des informations à nos hôtes Tesla : quand sera livré le fameux Model X ? Où vont ouvrir les prochains superchargeurs ? À quoi va ressembler le Model 3, qui sera présenté en mars prochain ? Comment va Elon Musk ?

Sourires en coin, Léa et Matthieu restent muets comme des carpes. Ils ne peuvent rien divulguer.

Nous repartons vers Metz, où nous attend notre hôtel pour la nuit. Demain, samedi, nous serons rejoints par trois Model S de plus : nous avons rendez-vous au superchargeur de Metz.

Les retrouvailles à Metz sont placées sous le signe de la bonne humeur : il se trouve que la plupart des participants se connaissent. Ils ont des contacts par internet, mais ils se rencontrent aussi régulièrement dans la vraie vie. La plupart sont des amis : l’ambiance est très décontractée.

Il faut dire que la Tesla Model S est une voiture qui vous permet d’aller n’importe où depuis n’importe quel point de départ en Europe sans que vous ayez à calculer quoi que ce soit. Ce qui est totalement révolutionnaire, quand je pense à tous les calculs que je dois effectuer pour faire 350 kilomètres en Zoé ! Alors, quand on a une modèle S, on a le temps de s’occuper de ses amis !

Aussi, ce confort laisse la place à la discussion, aux rencontres, et bien sûr, à la présentation de nos voitures à des curieux, qui viennent les admirer, et poser de nombreuses questions. Nos représentants Tesla collectent soigneusement les noms, adresses et adresses électroniques pour pouvoir recontacter les gens intéressés et leur offrir un essai. Commercial, et vraiment agréable : pas de discrimination, tout le monde aura droit à son essai ! Les propriétaires des voitures sont très gentils et présentent aussi leurs propres voitures. C’est vrai que ça rend fier, (et heureux ?) d’avoir une Tesla.



Nous voilà partis : cette fois-ci, c’est pour le grand voyage : Metz – Amsterdam. Le convoi est impressionnant : huit Tesla occupent l’autoroute, la vitesse que nous nous imposons est de 110 km/h. Nous en profitons pour faire de nombreuses photos et vidéos, que nous allons partager sur nos réseaux sociaux. Je retrouve les sensations Tesla : se déplacer en silence, sans effort, dans un calme parfait, bien installé. Voyager en Tesla, c’est probablement ce qui se fait de mieux de nos jours.



Un “Service Center” Tesla, sans bruit, ni odeur…





L’arrivée à Tesla Amsterdam est impressionnante. Rien que par la file d’attente. Des dizaines de Tesla sont introduites une par une. Chaque conducteur se voit demander de combien de kilomètres il aura besoin pour repartir. En effet, à Tesla Amsterdam, il y a 8 emplacements de superchargeur. et c’est l’équipe Tesla qui va se charger de faire le plein des voitures pendant que leurs invités se divertissent. Le hangar est géant, et c’est la première fois que je rentre dans un garage sans qu’il n’y ait un seul bruit, ni odeur d’essence et d’huile mélées. Le sol est blanc, les outils sont rouge Tesla. Magnifique ! Les Tesla entrent, et chaque propriétaire échange sa clé contre un bracelet qui lui permettra de retrouver sa belle au terme de la soirée.

Un accueil digne des plus grand palaces !

Décidément, Tesla, c’est quelque chose de différent. À peine sortis de nos voitures, tapis rouges, sourires, bienvenus, hôtesses, boissons à volonté, barbecue géant, et personne n’est oublié : il y a même un stand végétarien ! De nombreuses tables, bancs, coussins et hamacs sont installés, un grand chapiteau abrite le tout. Le show-room Tesla est accessible, Matthieu de Tesla m’emmène même le visiter. Il me présente l’espace principal : une voiture, le fameux châssis de la P85D, un mur de merchandising : Tee shirts, Vestes, casquettes, mais aussi sacs à main… Chaque article est parfaitement réalisé : même les vêtements doivent être dignes de l’esprit Tesla. L’espace est gigantesque, Matthieu me montre un open space dans lequel se trouvent l’espace communication et marketing. Un niveau entier est réservé à l’accueil des clients. Tout est parfaitement propre, pas une poussière, rien. Juste “Tesla”, inscrit en rouge, avec sa police reconnaissable entre toutes.

Rencontre disruptive : le Tesla POWERWALL !

Sur le mur, trône un autre objet qui va, à coup sûr, révolutionner notre façon de consommer l’électricité : le PowerWall Tesla. Cette batterie domestique est capable de stocker l’énergie que vous allez produire avec vos panneaux solaires, ou que vous allez tirer du réseau en heures creuses la nuit, pour vous la restituer le jour. Commercialisée pour le moment en Californie, elle s’est vendue comme des petits pains, et est déjà sold-out. Elon Musk, le grand patron de Tesla, s’amuse à calculer dans ses meetings, façon “keynote”, quelle sera la quantité de PowerWall nécessaires pour alimenter les Etats Unis, l’Europe, et… Le monde !

Je n’en reviens toujours pas. L’accueil de Tesla est exemplaire, digne des meilleurs palaces. Les gens de Tesla sont accessibles, gentils, polis… Vous pouvez adresser la parole à n’importe qui, du chef de la communication Charles Delaville avec qui je discute un moment, jusqu’aux plus gradés chez Tesla. Ils sont là, au milieu de tous, et devisent gaiement. C’est un plaisir. La nourriture est excellente. Les boissons sont fraîches.

Un discours est organisé, tout en anglais : plus de trente nationalités sont présentes à la fête. Les principales infos sont les implantations de nouveaux superchargeurs. Tesla entend construire plus de quarante superchargeurs en Allemagne, ce qui finira le maillage Allemand. Ils passent en revue la formidable accélération que connaît aujourd’hui Tesla : en comparant ce que représentait Tesla il y a seulement 5 ans avec le présent, les chiffres sont tous simplement incroyables !

Nous prenons le temps de nous promener : au fond se trouve le parking surveillé et le fameux superchargeur d’Amsterdam. Nous pouvons observer le balai des agents Tesla qui chargent les véhicules en fonction des demandes. Aussi, c’est l’occasion de pouvoir admirer le fameux nouveau bleu Tesla, magnifique, presque royal, la nouvelle teinte “Titanium”, quelque part entre le café crème et le plus nuancé des gris métallisés.

Bientôt, les Model S seraient capable d’intégrer, dans leurs calculs, la fréquentation des superchargeurs.

Tesla promet aussi d’élargir l’offre superchargeur à toute l’Europe. Il est déjà possible de rallier la Norvège à Barcelone, mais ils en veulent encore plus : surprise, Matthieu m’emmène voir un écran géant en marge du show room : sur cet écran, en temps réel, nous avons la totalité des superchargeurs du monde, leurs occupations, le temps de charge moyen des Model S, le nombre de kilomètres recouvrés, la quantité de d’essence “non consommée” correspondante, et le débit d’électricité qui recharge les Model S. Le logiciel indique aussi le record du jour !

Nous en déduisons donc que bientôt, à l’occasion d’une mise à jour du système des Tesla Model S, chaque voiture serait capable d’estimer l’occupation des superchargeurs, et éventuellement, en fonction de celle-ci, de dérouter la voiture sur un superchargeur plus disponible pour éviter le risque d’attente.

Une Tesla rechargée = un petit déjeuner offert !



Nous prenons le temps de nous restaurer, car il va bientôt falloir reprendre la route du retour, vers la France, en passant par le superchargeur de Nivelles, au sud de Bruxelles, puis par celui de Senlis, au Nord de Paris. Et encore une surprise : arrivés au petit matin à Senlis, j’apprends que le petit déjeuner est offert dans le Courte-Paille voisin pour les propriétaires de Tesla qui chargent !

Et me voici revenu à Auxerre, raccompagné gentiment par mes amis qui m’ont invité et qui font l’aller retour Paris-Auxerre juste pour me ramener : c’est ça, encore, l’esprit Tesla ! Je retrouve ma Zoé et son autonomie ridicule. Pour rentrer chez moi, à Lyon, il me faudra 12 heures, car une borne DBT sur mon chemin se trouve être en panne, et il me faudra 5 heures pour retrouver un semblant de batterie sur une prise 16A par 35 degrés à l’ombre.

Quand on y pense, une Tesla model S aurait pu faire ce chemin d’une seule traite, et en trois heures.

Quel week-end ! Tesla, s’ils brillent par leur Model S, nous ont démontré qu’ils savaient recevoir, accueillir, et faire parler d’eux. En bien.

Je tiens à remercier L’équipe de Tesla : Léa, Matthieu, tous nos hôtes d’Amsterdam. Je remercie aussi l’équipe de DrivE, qui m’a invité à participer à ce formidable événement. Vivement le Rallye Tesla 2016 !

Auteur: François Ramel