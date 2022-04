Tesla Model 2 présentée lors du Cyber-rodeo

Dans moins de 24 h se tiendra l’inauguration de la Gigafactory Texas et une rumeur enfle violemment sur la toile. En effet, une photo vient éveiller les spéculations les plus folles sur la marque au grand « T ». Tout est plus grand au Texas?

Une photo qui présente tous les véhicules Tesla

Préparatifs du Cyberrodeo – Crédits: @joegetmeyer

Sur cette photo vous pourrez voir:

2 Cybertrucks différents

Roadster

Semi

un nouveau modèle ??

C’est la question que nous nous posons et qu’il faut probablement se poser. Nous savons que les enjeux liés au Cybertruck sont très importants, il est donc probable qu’une annonce mémorable soit réalisée lors de cette inauguration.