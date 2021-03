Tesla Model 3 2021: Les trois grosses nouveautés

Qu’est-ce qui rend vraiment la version 2021 différente ? Est-ce la nouvelle batterie ? Le nouvel intérieur ? Le pompe à chaleur? Tesla est connu pour beaucoup de choses, dont l’innovation et les mises à niveau qui apportent du sens et de la structure à la gamme.

Les nouveautés extérieures

La fin du chrome

Les extérieurs sont épurés avec des intégrations en chrome nettement moins présentes. De l’extérieur, on pourrait penser qu’il s’agit simplement d’une Tesla dont les parties chromées ont été recouvertes et dont les phares sont dotés d’une nouvelle ampoule, et vous auriez en partie raison.

De nouvelles Led

Le constructeur a abandonné le chrome (bon pour l’environnement) et ont installé de nouveaux phares matriciels à LED, même si la partie matricielle ne fonctionne pas pour le moment, ils sont également plus puissants, et il n’y a jamais assez de lumière dans les régions sombres du monde.

Les nouveautés intérieures

Nouveaux matériaux

Tesla a passé l’ensemble de la voiture au peigne fin, comme les portes avant qui semblent plus légères et ont un bruit sourd beaucoup plus solide lorsqu’on les ferme.

Meilleure insonorisation

Cela est dû en partie au double vitrage des fenêtres latérales, mais peut-être aussi aux changements apportés à l’isolation. Les boutons de déverrouillage des portes sont désormais clairement identifiés, contrairement à ce qui se faisait auparavant.

Ouverture automatique du coffre

En tant que berline, on ressent rarement le besoin d’un hayon motorisé comme sur les voitures plus grandes, mais néanmoins Tesla a maintenant inclus un moteur électrique qui soulève et ferme le coffre. Avec cette nouvelle fonction, vous pouvez maintenant vous faire livrer directement dans votre coffre ou permettre à un livreur de vous déposer un colis pendant une réunion.