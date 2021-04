Tesla Model 3: Nouveau prix + vidéos

Nous vous proposons aujourd’hui deux vidéos pour profiter de la Tesla Model 3. Nous avons sélectionné deux vidéos qui à mon sens vous permettront de vous faire un avis sur le véhicule que vous souhaitiez l’acheter ou non.

C’est grâce à Filou3 (pseudo) et Eric D90 (pseudo), membres du forum de Tesla-mag, que vous pouvez savourer ces images qu’ils nous ont fait suivre. Tesla Mag les en remercie.

Déjà vues par quelques uns ou nouveaux Teaser ? Quoiqu’il en soit ne boudons pas notre plaisir….

Nouveau changement de prix

Ajoutons qu’hier nous avons relevé de nouveaux changements de prix. En effet, après avoir baissé de 6000 euros le prix de la Tesla Model 3 en Janvier 2021, le constructeur a décidé d’augmenter de 1000€ le prix de la version performance grande autonomie (le modèle le plus haut de gamme).

Si les ventes de Mars 2021 ont été un record, ce changement de prix ne devrait pas freiner la route d’une électrification massive du parc automobile français. Néanmoins, cela démontre le soin apporté par la marque pour optimiser ses tarifs par région. Nous sommes à J+9 de la révélation des immatriculations en France pour Q1 2021.

Vidéos pour découvrir la Tesla Model 3

Si vous souhaitez découvrir ce véhicule de façon globale, vous pouvez regarder cette vidéo. Les propos sont claires et vous permettront de vous faire un avis. En plus elle est cool en rouge non?

Cette autre vidéo met l’accent sur les fonctionnalités et l’autopilot ! Une première en France et nous saluons l’idée. Même si l’autonomie totale n’est pas pour tout de suite en France, l’équipe de Numerama a poussé l’autopilot au max de ce que nous pouvons voir à l’heure actuelle.

