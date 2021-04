Tesla Model 3: TOP 10 des accessoires indispensables

Tu viens de recevoir ta Tesla Model 3 et tu ne sais pas comment la rendre aussi pimpante que celles que tu croises au Supercharger? Ah tu commences à t’apercevoir que les propriétaires de Tesla adorent personnaliser leur voiture. Après tout il n’est jamais trop tard. Voici les produits indispensables pour au moins te mettre au niveau. Si tu veux aller plus loin, tu peux consulter nos guides références. Allez c’est parti, suis bien les numéros et surtout ne regrettes aucun achat car tu es passé à l’électrique!

1) Écran en Verre Trempé Protecteur Navigateur : Tesla Model 3

Prix: 16,14 € à commander directement sur Amazon

2) Tesla Model 3 : Protecteur de coffre arrière pour voiture

Prix: 51,99 € à commander directement sur Amazon

3) Couvre-pédales : Tesla Model 3

Prix: 21,99 € à commander directement sur Amazon

4) Tapis en Caoutchouc Noir imperméable : Tesla Model 3 2021

Prix: 127,99 € à commander directement sur Amazon

5) Tapis de Sol intérieur : Tesla Model 3

Prix: 84,98 € à commander directement sur Amazon

6) Affichage du tableau de bord LCD : Tesla Model Y – Tesla Model 3

Prix: 549,99 ۈ commander directement sur Amazon

7) Aileron arrière en fibre de carbone : Tesla Model 3

Prix: 145,99 ۈ commander directement sur Amazon

8) Écran tête haute Version de navigation Smart HUD : Tesla Medel 3 – Tesla Model Y

Prix: 129,99 ۈ commander directement sur Amazon

9) Organisateur de console centrale : Tesla Model S – Tesla Model X

Prix: 31,99 ۈ commander directement sur Amazon

10) Pack Organisateur de Siège de voiture

Prix: 19,99 ۈ commander directement sur Amazon

