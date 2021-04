Tesla Model S: le nouveau bouclier de bas de caisse

Elon Musk est un CEO très attentif aux retours clients.

C’est au mois de novembre 2013 que la première Tesla Model S en feu à fait la une de l’actualité… Elle avait heurté une pièce métallique de grande taille sur une autoroute de l’état de Washington.

Quel acharnement médiatique sur cet événement ainsi que sur les deux suivants (et deux derniers à ce jour) !!!

Le deuxième incendie s’est déclaré suite à une collision entre une Tesla Model S et une attache de remorque perdue par un autre véhicule sur une voie rapide. Le troisième, lui, s’est déclaré suite à un violent accident autoroutier au Mexique. Le conducteur a percuté une bordure en béton d’un rond point, ensuite un mur en béton et enfin un arbre…

Dans ces trois seuls cas d’incendie répertoriés d’une Tesla Model S, personne n’a été blessé et dans les deux premiers cas l’anomalie a immédiatement été détectée par le logiciel qui a en charge la gestion de la voiture.

Il est plutôt remarquable de constater que de l’intelligence logicielle embarquée dans la Tesla peut détecter une anomalie de ce type avant même que le conducteur n’en aie conscience… Je ne connais pas de véhicule propulsé au diesel ou à l’essence doté d’un tel niveau de sécurité. Il faut rappeler que des incendies de véhicules propulsés grâce à l’énergie fossile recensés aux Etats Unis d’Amérique on été de l’ordre de 250.000 en 2013… Soit 10 fois plus par kilomètre parcouru que pour une Tesla.

Nonobstant ces faits, Tesla et ses dirigeants restent à l’écoute des critiques et en contact direct avec leurs clients… Quatre mois après le premier incident, les techniciens et concepteur de Tesla motors apporte une amélioration majeure pour encore minimiser le risque d’incendie qui est en soi déjà réduit à sa plus simple expression…

La première réaction de la société Californienne ayant été de faire une mise à jour du logiciel de gestion 5.8, fin novembre 2013, pour immédiatement brider à titre préventif l’option permettant d’abaisser le voiture quand elle atteignait un seuil de vitesse déterminé.

Cette option permet de maîtriser au mieux la consommation d’énergie, mais elle augmentait en effet le risque qu’un objet endommage le fond plat de la voiture, donc les batteries. Le nouveau fond plat, qui équipe les nouvelles Tesla Model S construites à partir du 6 mars, permet d’implémenter cette fonction à nouveau… C’est chose faite avec le mise à jour logicielle 5.9 apparue depuis quelques jours sur nos magnifiques écrans 17″.

En 2013, deux collisions très inhabituelles de Modèle S ont causé des dommages au soubassement qui a conduit à des incendies de voitures. Ces incidents, malheureusement, ont reçu les titres nationaux bien plus que les 200.000 autres voitures à essence, incendies qui ont eu lieu l’année dernière en Amérique du Nord seulement. Dans les deux cas, les occupants sont repartis sains et saufs, grâce aux fonctions de sécurité de la voiture. L’ordinateur de bord avertit les occupants et les prie de quitter le véhicule, ce qu’ils ont fait bien avant que tout incendie ne soit perceptible.

Cependant, même si les occupants étaient restés dans le véhicule et le service d’incendie n’étaient pas arrivé, ils auraient quand même été bien protégé par le pare- feu en acier et céramique entre la batterie et le compartiment des passagers.

Il est important de noter qu’il n’y a pas eu de blessures par le feu (ou, de lésions permanentes graves de toute nature) dans une Tesla. Les probabilités de feu dans un modèle S est d’environ 1/8000 véhicules , sont cinq fois inférieurs à ceux d’une voiture à essence moyenne et, quand un incendie se produit, le potentiel réel de combustion est relativement faible. Cependant, pour améliorer encore les choses, nous avons fourni une mise à jour « over-the-air » logicielle il y a quelques mois pour augmenter la garde au sol par défaut de la Model S à vitesse d’autoroute, ce qui réduit sensiblement les chances d’un impact sévère au soubassement.

Néanmoins, il nous a semblé important de réduire ce risque à presque zéro pour apporter aux propriétaires de Model S une entière tranquillité d’esprit. Les carrosseries de véhicules fabriquées à partir du 6 mars, sont équipées d’un nouvel écran de soubassement triple. Le Service Tesla peut également placer les boucliers, gratuitement, aux voitures en service sur demande ou dans le cadre d’un entretien normalement prévu.

Au cours de 152 tests au niveau du véhicule, ces boucliers ont empêchés tout dommage qui pourrait provoquer un incendie ou pénétrer dans le quart de pouce en aluminium de qualité balistique existant, bouclier qui protège déjà la batterie.

Nous avons soumis ce nouveau bouclier aux pires effets de débris auxquels on peut penser, y compris les structures en acier trempé fixés dans la position idéale pour provoquer un poinçonnement, ceci dans une situation de conduite à vitesse d’autoroute percutant une lance d’acier trempé sur le tarmac.

Nous croyons que ces changements pourront également aider à prévenir un incendie résultant d’un impact à très grande vitesse qui déchire les pneus de la voiture, comme la Model S qui a pris feu l’an dernier au Mexique après un incident de ce type. Cela s’est produit après que le véhicule ait heurté un rond-point à 175 km/h, cisaillant une bordure en béton armé sur 4,5 mètres et arrachant la roue avant-gauche, puis percutant un contrefort en béton d’un mur de huit mètres de haut de l’autre côté de la route, arrachant la roue avant droite, avant de s’écraser dans un arbre.

Le pilote est sorti indemne et est reparti sans aucune blessure permanente, un incendie, limitée à la partie avant du véhicule, s’est déclaré quelques minutes plus tard. Les boucliers de soubassement aideront à prévenir un incendie, même dans un tel scénario.

Le premier des trois écrans est, un tube en aluminium creux qui est conçu pour dévier entièrement tout objet ou, dans le cas d’un objet de résistance ultra haute, non dévié, comme un attelage de remorquage en acier à trois boules, absorber l’impact et la force de poinçonnement vers le haut et vers l’avant de la batterie. Cet impact peut percer, en avant de la batterie, la protection aérodynamique en plastique et la doublure du coffre avant, mais sans causer aucun dommage affectant la sécurité tout en préservant le contrôle de la voiture, avant, pendant et après l’impact.

Il est suivi par une plaque de titane, qui a des propriétés résistance-poids exceptionnelles et est plus souvent vu dans l’aérospatiale ou dans des applications militaires. La plaque de titane empêche les composants sensibles de soubassement avant d’être endommagé et aide à neutraliser les débris de la route.

A ce stade, la grande majorité des objets auront été dévié ou écrasé. Pour la pièce ou le débris qui resterait intacte, nous avons ajouté un troisième bouclier, qui est un fond plat, en aluminium solide extrudé qui absorbe l’énergie d’impact, tout en fournissant une autre couche permettant la déviation de l’objet et permet à la Modèle S de franchir l’obstacle en passant par dessus l’objet, si il est essentiellement incompressible et indestructible.

Grâce à des caméras à haute vitesse fixe sous les voitures pendant les essais, nous avons une vue rapprochée de ce qui arrive aux objets suite à l’impact. Comme illustré dans les vidéos au ralenti ci-dessous, les boucliers détruisent tout : depuis un bloc de béton à un alternateur d’acier en toute sécurité et éjecte des objets en acier ultra-dur; trois boules d’attelage de remorque. Bloc de béton. Alternateur.

Les qualités de protection des boucliers de soubassement sont importantes, mais leur effet sur la structure globale du véhicule est minime. Au total, les boucliers ont un impact de 0,1 pour cent sur l’autonomie et n’affectent pas le confort ou l’agrément de conduite. Les essais en soufflerie ne montre aucun changement perceptible de la traînée ou soulèvement de la voiture.

Le bon sens et l’évidence empirique, suggèrent que les boucliers de bas de caisse ne sont pas nécessaires pour un niveau de sécurité élevé. Cependant, il est important de significativement réduire au minimum les inconvénients causés aux propriétaires en cas d’impact et de traiter toute perception erronée persistante dans le public sur la sécurité des véhicules électriques. Avec un record de piste de zéro décès ou de blessures permanentes graves depuis que nos véhicules sont entrés en production il y a six ans, il n’existe aucune voiture plus sûre sur la route qu’une Tesla. L’ajout des boucliers de bas de caisse la mène simplement un peu plus loin sur le chemin de la sécurité.

– Elon