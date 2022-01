Tesla Model X: une photo rarissime des nouveaux modèles

Pour la France c’est dur d’avoir des délais pour une Tesla Model X ou une Tesla Model S.

Aux US c’est plus rare de devoir attendre pour une Tesla et pourtant…

Une communauté en feu

Les nouveaux modèles de Tesla Model X sont très appréciés et donc très suivis. En effet, le design a été totalement revu ce qui donne un effet beaucoup plus moderne à ce véhicule du futur.



C’est tellement rare que je voulais le partager avec vous. Même si vous aurez compris, vous ne pourrez pas la recevoir demain, ni après-demain.