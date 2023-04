Tesla a nommé son responsable des assurances en Allemagne, ce qui pourrait laisser présager une expansion du programme dans le pays. Les activités d’assurance de l’entreprise continuent de croître. Cela oblige les concurrents à proposer des prix plus bas aux propriétaires de voitures Tesla, ce qui a un impact positif considérable.

Tesla nomme un responsable de l’assurance en Allemagne

À l’heure actuelle, Tesla propose des services d’assurance dans plusieurs États américains. Toutefois, le constructeur n’offre pas de service similaire en Europe. Mais il semble que cela pourrait changer dans un avenir proche. Des indices laissent penser que l’Allemagne pourrait être le premier marché où le constructeur texan pourrait lancer son assurance Tesla.

Selon une annonce parue dans le journal de l’autorité fédérale de surveillance financière (BaFin), la filiale d’assurance et le siège social européen situés à Malte ont annoncé la nomination du représentant principal de leur filiale Tesla Insurance Ltd (branche allemande) en Allemagne : Jakob Tobias Böhme. Jusqu’à présent, M. Böhme était, avec Stefan Thomas Winkler, responsable de Tesla Financial Services GmbH en tant que signataire autorisé. La société gérait une activité de leasing pour le constructeur.

La filiale allemande a son siège à Grünheide, dans le Brandebourg, où se trouve la première usine européenne de voitures et de batteries de Tesla. On ne sait pas encore quand l’entreprise commencera à proposer des produits spécifiques à ses clients. On ne sait pas non plus si l’entreprise se limitera à proposer une assurance automobile ou si elle offrira d’autres types d’assurance. Jusqu’à présent, Tesla ne proposait que des assurances automobiles.

L’activité d’assurance de Tesla se développe

L’activité de Tesla Insurance continue à se développer rapidement. La pénétration de nouveaux marchés continuera à favoriser cette croissance. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tesla pour le quatrième trimestre 2022, Elon Musk a déclaré que l’offre d’assurance de l’entreprise avait déjà fait une forte impression sur le marché. Zachary Kirkhorn, directeur financier de Tesla, a confirmé qu’à la fin de l’année dernière, l’activité d’assurance représentait 300 millions de dollars par an et progressait à un rythme de 20 % par trimestre. « Cette croissance est plus rapide que celle de notre activité automobile », a-t-il souligné. Dans les États qui disposent d’une assurance Tesla, 17 % des clients en moyenne l’utilisent, mais le nombre de clients continue d’augmenter.

L’expérience aux États-Unis a montré que les concurrents de Tesla ne veulent pas abandonner leur position, et ils ont donc déjà commencé à offrir des tarifs plus favorables aux conducteurs de Tesla. Il s’agit d’un effet très important, car les compagnies d’assurance ne peuvent désormais plus facturer des tarifs déraisonnablement élevés aux propriétaires de Tesla, ce qui constitue le premier avantage important, comme l’a expliqué Musk.