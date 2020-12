Tesla posera ses valises en Inde dès l’année prochaine

- Communauté -

Après avoir séduit une large partie du globe, la marque Tesla se lance dans l’aventure indienne et ce dès l’année 2021. On peut dire que l’année 2020 se termine avec une très bonne nouvelle, Tesla s’implantera très prochainement en Inde. Une année 2021 qui s’annonce déjà bien chargée pour la marque américaine qui fait ses premiers pas sur le marché de l’automobile indien.

Tesla, une technologie qui passionne

La marque américaine connaît de plus en plus d’adeptes dans le monde entier. Le rêve de conduire sans être dépendant de l’essence est désormais une réalité. Les difficultés face à la crise écologique poussent les pays à se poser de vraies questions sur notre train de vie et nos habitudes.

Propulsée par Elon Musk, la marque Tesla a su tirer son épingle du jeu en proposant des modèles de voitures luxueuses qui roulent exclusivement à l’électricité. Une prouesse incroyable qui passionne de nombreuses personnes soucieuses de l’environnement.

L’inde prend des mesures environnementales

Alors que de nombreux pays ont accueilli à bras ouverts la technologie de Tesla en équipant leur territoire de bornes de recharge et en multipliant les ventes de voitures électriques, certains coins du globe ne sont pas encore passés à l’énergie électrique.

En effet, l’Inde est soucieuse de son environnement et cherche un moyen de réduire la pollution. Selon le Centre pour la Science et l’Environnement de New Delhi, la pollution de l’air est responsable de la mort de 100 000 enfants de moins de 5 ans par an. Des chiffres alarmants qui incitent le gouvernement indien à prendre des mesures drastiques.

Depuis quelques années, le gouvernement indien tente de convertir la population aux modèles électriques en imposant des mesures environnementales. En effet, la marque Hyundai a lancé en 2019 sa première voiture électrique destinée au marché indien, la Hyundai Kona Electric. De plus, de grands groupes tels que General Motors se sont peu à peu retirés du marché indien en raison d’une baisse radicale des ventes de voitures.

Tesla en Inde, un projet qui se concrétise

Une nouvelle qui tombe à point nommé pour Tesla qui viendra conquérir le marché indien dès 2021. La célèbre enseigne de voitures électriques compte d’abord vendre ses modèles, mais pas que. Le patron de Tesla, Elon Musk envisage aussi d’y assembler et fabriquer ses futurs modèles.

D’après Nitin Gadkari, Ministre des Transports indien, l’enseigne de voitures électriques de luxe proposera en premier lieu la Model 3, la voiture la plus abordable du catalogue. Son prix de base est de 74, 739 $, c’est-à-dire 5,5 millions de roupies. La Model 3 de Tesla est une voiture qui s’adapte mieux aux finances des consommateurs indiens. Malgré un salaire moyen de 32,762 roupies, soit 371 euros par mois, l’Inde compte de plus en plus de foyers aisés.

En réponse à un tweet, Elon Musk nous apprend que ce projet verra le jour dès 2021, une date floue qui laisse planer le suspense. Ce dernier nous explique que tout se concrétisera en 2021, mais pas pour le mois de janvier. Les plus impatients devront attendre quelques mois supplémentaires.

Une nouvelle Gigafactory Tesla ?

Verrons-nous fleurir la 6ème Gigafactory Tesla en Inde ? Après s’être implanté aux Etats-Unis, en Chine et en Allemagne, il est fort probable que Tesla s’installe en Inde pour y construire une nouvelle Gigafactory. “Le marché est immense en Inde et la demande pour des véhicules électriques propres est importante. Avec des résultats dans le vert depuis plusieurs trimestres, Tesla a maintenant suffisamment de cash. Après Shanghai, Berlin et Austin, la prochaine gigafactory sera construite en Inde, c’est certain” nous explique Dan Ives, un analyste de chez Wedbush Securities, informations recueillies par Automobile Propre.

En attendant que la Gigafactory indienne soit construite, les voitures pour l’Inde seront fabriquées à Shanghai. Tesla a l’intention de créer des modèles plus petits et moins coûteux pour la Chine, des modèles qui trouveront aisément leur place en Inde.

La marque compte déjà de nombreux fans en Inde

Même pas encore arrivé et déjà très bien accueilli. le Tesla Club India compte les jours avant de voir leur rêve se réaliser. Des membres du club ont même sollicité Elon Musk en personne pour lui demander quand est-ce que le projet allait se concrétiser.

