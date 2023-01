Tesla Semi: Les détails du déploiement des Mégachargers

Nous voici au terme d’un dossier que nous avons souhaité exhaustif sur le Tesla Semi. Rédigé entièrement par un ingénieur Allemand, nous avons souhaité vous présenter notre capacité de production sur un sujet qui affère directement au futur de la société Tesla.

Dans ce dernier sujet, il est question du réseau de Mégachargers proposé par le constructeur aux clients du Tesla Semi.

Tesla déploie l’infrastructure de recharge dimensionnée pour le Tesla Semi

Tesla ne se contente pas de fournir le camion Semi aux entreprises de logistique, il fournit tout un réseau de recharge appelé Megacharger. À l’instar d’une voiture Tesla qui peut être rechargée de manière simple, rapide et fiable, le Semi dispose de son propre réseau de Megachargers, et c’est un gros avantage qu’aucun autre fabricant de camions électriques ne peut actuellement offrir.

Le constructeur propose une offre de recharge BtoB

Tesla Semi sur une borne Mégacharger // Source: Twitter

Tesla a 10 ans d’expérience dans le domaine des bornes de recharge et les installe même directement dans des centres logistiques tels que des entrepôts ou des centres de distribution afin que les camions puissent être branchés durant le chargement ou le déchargement. Cette opération est réalisée grâce à l’énergie générée par des panneaux solaires dans les centres de distribution, ce qui réduit encore le coût au kilomètre à presque zéro.

La plupart des gens ne réalisent pas qu’un gros problème dans l’industrie du camionnage réside dans le calcul des contrats, car les prix du diesel fluctuent tellement qu’ils peuvent réduire les bénéfices.

Avec l’électricité autoproduite et les accords de prix garantis par le réseau Megacharger de Tesla, ces problèmes disparaissent presque complètement. Un calcul plus fiable des contrats offre une certitude, moins de stress, des coûts logistiques réduits pour les clients et des marges stables avec de meilleurs services.

Le Tesla Semi n’a pas encore de concurrents

Comme le Tesla Semi, qui peut charger jusqu’à 34 tonnes soit 82000 livres, a une autonomie pouvant allant jusqu’à 800 km, il n’a pas besoin d’être rechargé aussi souvent que les autres camions, et il peut atteindre des distances hors de portée des autres véhicules. Rien que cela constitue un avantage unique qui permet à Tesla de transformer le secteur du transport et qui guidera les clients vers des points de livraison ou des centres de distribution aléatoires pour Tesla.

Une concurrence aux abonnés absents

Si vous vous demandez maintenant pourquoi il n’y a pas de chapitre analysant la concurrence du Tesla Semi, c’est parce qu’il n’y a pas de concurrence. Avec une autonomie de 500 miles sur une charge de batterie et une consommation d’énergie de moins de 2 KWh/mile et la perspective d’atteindre 1,7 KWh/mile confirmée par Elon Musk, personne ne s’approche de Tesla ni n’a la technologie pour s’en approcher à l’avenir. L’analogie avec le Model 3 en 2017 est donc tout à fait pertinente.

Pourquoi la décarbonation du transport est un enjeu majeur?

Vous vous demandez peut-être pourquoi tout cela est important. Comme le souligne Elon, le transport par camion est responsable de 20 % de toutes les émissions polluantes aux États-Unis pour seulement 1 % des véhicules roulants, et il en va de même en Europe et en Asie.

L’impact du changement climatique causé par ce mode de transport est largement sous-estimé et ignoré parce que la logistique et le transport sont comme les vaisseaux sanguins qui approvisionnent notre corps en nourriture et en énergie ; nous avons donc tendance à simplement accepter les coûts élevés que nous payons.

Sans nourriture et sans énergie, notre corps s’effondrerait rapidement, il en va de même pour notre économie. Pour cette simple raison, les dommages causés à notre environnement et à l’ensemble de la population sont ignorés, alors qu’il s’agit de problèmes majeurs qui auraient dû être traités depuis longtemps.

La seule personne assez courageuse pour perturber l’une des industries les plus puissantes du monde, l’industrie énergétique, est Elon Musk, et nous devrions tous le soutenir si nous voulons que la Terre ait une chance d’avoir un avenir.