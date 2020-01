Tesla Magazine choisit de relayer le message de notre membre Starski, posté sur notre forum. Nous avons noté la présence d’une pétition et nous vous invitons à lire les différents échanges avant de prendre votre décision. Nous avons reçu suffisamment de mails à ce sujet pour y dédier un article.

Je suis tombé dernièrement sur un article, repris il y a quelques jours et traduit en français sur ZDNet qui fait froid dans le dos.

Pourquoi ? parce que nous sommes TOUS concernés à moyen terme pour les possesseurs de MCU1 et à plus ou moins long terme pour les possesseurs de MCU2.

Pour les Anglophones, le lien source se trouve à la fin de l’article (ici en français) :

https://www.zdnet.fr/actualites/comment … 892941.htm

Si vous constatez des choses bizarres sur votre TESLA (quel que soit le modèle), vous devriez lire cet article (en Anglais) dans lequel vous trouverez une liste des signes avant-coureur qui annonce la panne imminente de votre MCU.

https://insideevs.com/news/377570/warni … ore-dying/

Si vous ne savez pas quel type de MCU (1 ou 2) est monté sur votre véhicule, cela devrait être mentionné sur votre facture, sinon vous pouvez tapez l’adresse suivante impérativement dans le navigateur Internet de votre TESLA qui interrogera votre MCU et vous donnera l’info :

teslatap.com/mcu

Au final, lorsque l’EMMC est HS, ça se traduit par un écran noir et une impossibilité de recharger votre TESLA.

La communauté des propriétaires de TESLA se bat actuellement pour obtenir gain de cause auprès de TESLA à travers une pétition que vous pouvez signer même si vous n’avez pas encore reçue votre TESLA.

C’est ici : (faites-le dans votre propre intérêt sinon faite-le pour les autres par solidarité)

https://www.change.org/p/elon-musk-get- … -with-mcu1

Pour info, ma TMS à ce jour à 2 ans et 103 000 km et j’ai pu déjà observer quelques uns des signes avant-coureur cités dans l’article

ça sent pas bon…

Starski