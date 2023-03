Tesla utilise un ferry pour livrer des voitures en Suède. L’augmentation de la production et des commandes oblige à nouveau l’entreprise à faire un gros effort à la fin du trimestre pour livrer autant de véhicules que possible aux clients.

Tesla est à nouveau très sollicitée à la fin du trimestre

Tesla s’est fixé pour objectif de mieux répartir les livraisons de voitures tout au long de chaque trimestre afin d’éviter une charge importante au cours du troisième mois, ce qui a souvent été le cas au cours de son histoire. En 2022, des progrès ont déjà été réalisés dans ce domaine, puisqu’à la fin du troisième et du quatrième trimestre, Tesla a réussi à disposer d’un stock de milliers de véhicules à livrer au début du trimestre suivant. Cependant, l’augmentation constante de la capacité de production, du nombre de commandes et de la capacité limitée des transporteurs oblige une fois de plus Tesla à chercher des moyens de livrer autant de véhicules que possible à la fin du premier trimestre 2023.

Tesla utilise un ferry de passagers pour livrer les voitures en Suède

Kieler Nachrichten rapporte que pour tenter d’atteindre son objectif, Tesla a pris des mesures plutôt inhabituelles. Selon la publication, l’entreprise a utilisé le ferry à passagers Tom Sawyer de la mer Baltique, qui transporte habituellement des vacanciers et des camions de l’Allemagne vers la Suède et vice-versa. La compagnie maritime TT-Line, propriétaire du ferry, n’a pas souhaité faire de commentaires.

Le ferry peut accueillir plus de 450 véhicules

La publication a pu apprendre que le « Tom Sawyer » est arrivé lundi dans le port industriel de Zeebrugge, en Belgique, que Tesla utilise. Dans la nuit, il a été chargé de centaines de véhicules du constructeur américain. On rapporte qu’absolument tout son espace a été utilisé, ce qui signifie qu’au moins 450 voitures pouvaient y prendre place. Mardi soir, le Tom Sawyer a quitté le port de Zeebrugge en passant par une écluse maritime. Le navire a franchi le canal de Kiel jeudi.

Tesla surmonte les difficultés avec des solutions non standard

La forte demande des entreprises de transport automobile à la fin du trimestre crée des goulets d’étranglement dans le transport routier mondial par des navires spéciaux. Alors que les clients d’autres entreprises attendent leurs voitures pendant des mois pour cette raison, Tesla s’efforce d’honorer les commandes le plus rapidement possible, en cherchant toutes sortes de moyens pour y parvenir. Bien que le ferry Tom Sawyer ne soit pas optimisé pour le transport de nouveaux véhicules, il dispose de beaucoup d’espace pour les livraisons.