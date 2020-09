Avec la crise du Coronavirus, Tesla Magazine a dû s’adapter et proposer rapidement des solutions en télétravail pour assurer les services. Nous vous proposons de découvrir l’écran MSI Pro MP241 et l’unité centrale Cubi5 qui permettent de déployer un poste de travail simplement et à moindre coût.

Moniteur 23,8” : indispensable à toute activité en ligne

Nous travaillons plus de 6 heures devant un écran chez Tesla Magazine. Il était donc essentiel de choisir un produit de haute qualité et surtout 16,9 ème. Pourquoi? Car nous manipulons plus de 15 logiciels et nous sommes très actifs sur Twitter. Comme pour toute chose, le matériel est très important pour être performant en digital. Cet écran est suffisamment grand pour manipuler de nombreux onglets.

Une qualité appréciable

Ce que l’on remarque très rapidement avec cet écran est la qualité des matérieux, l’efficacité du design et la luminosité de l’écran qui permet de travailler de longues heures de jours comme de nuit sans trop souffrir.

Cette qualité d’écran permet également avec un ordinateur portable et une connexion HDMI de profiter simplement d’un double écran très utile pour travailler et garder toujours un oeil sur son agenda ou sur ses mails.

Le Cubi 5 : Mission accomplie

Il s’agit d’un mini-PC au format hyper compact qui est conçu pour se monter à l’arrière du moniteur PRO MP241 et fonctionner de concert.

Nous avons pu constater en utilisant ce couple que la promesse est entièrement remplie. Non seulement la connexion se fait simplement mais l’ensemble est très réactif et prend un espace minimal sur le bureau puisque l’unité centrale se fixe à l’arrière du moniteur.

Nous recommandons ces produits à tous les entrepreneurs pragmatiques et à tous ceux qui doivent s’adapter à la situation.

Un prix abordable

C’est un critère essentiel pour les structures à taille humaine et c’est pour ce criteur que nous vous recommandons ces produits validés par la rédaction, voici donc le prix des produits conseillés par la rédaction Tesla Magazine

Moniteur PRO MP241

Prix conseillé : 139 euros TTC

Disponibilité : Déjà disponible chez les revendeurs habituels et revendeurs spécialisés dans la flotte d’entreprise

MSI Cubi 5

Prix conseillé : 499 euros TTC

Disponibilité : Déjà disponible chez les revendeurs habituels et revendeurs spécialisés dans la flotte d’entreprise.