TLY Energies: Un nouvel acteur pour l’installation de borne de recharge à Bayonne

Chez Tesla Mag, nous souhaitons vous accompagner du mieux possible pour choisir votre équipement afin de passer à l’électrique dans les meilleures conditions.

Nous avons travaillé à la sélection des installateurs de borne dans toutes les villes de France, voici la référence des installateurs de borne pour la ville de Bayonne.

Vous souhaitez installer une borne ou une station de recharge ? Notre service est gratuit et réservé en priorité à nos lecteurs. Pour Maison, Entreprises et Propriétaires fonciers. Dans toute l'Europe. Réseau Charge Direct garanti sans commissions. Vous êtes? * Un centre commercial Un particulier Un syndic Une entreprise Un site touristique

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Votre véhicule (Hybride ou électrique, toutes marques)

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Nos critères de sélection :

Installateurs certifiés

Bonne expérience dans l’électricité

Connaissances techniques ainsi qu’une capacité de conseil

Dans cet article, nous vous permettons de mieux comprendre le rôle de cet installateur pour la ville de Bayonne.

Nous avons eu l’occasion d’échanger avec une société implantée depuis plus de 2 ans dans la région de Bayonne: la société TLY, acteur engagé localement pour vous aider. L’entreprise existe depuis le 15 juillet 2020.

Interview du dirigeant Patrick Teillagorry

Les partenaires fabricants de bornes électriques

FABRICANTS PARTENAIRES

“Nous travaillons principalement avec deux partenaires pour permettre l’installation de bornes de recharges : notamment Energy Tronik et AD Control

SECTEUR D’INTERVENTION

La société installe des bornes de recharge dans la région de Bayonne.

L’installation de votre borne de recharge avec TLY Energies :

“Après avoir accepté l’affaire nous allons rentrer en contact avec vous pour vous apporter des conseils et proposer un devis adapté, puis si vous êtes convaincu nous pouvons intervenir directement chez vous”

L’entreprise s’occupe plutôt des particuliers mais est en cours de certification pour s’occuper des professionnels à la fin de l’année. Elle favorise le conseil dans sa démarche et renseigne le client sur les puissances disponibles et les critères techniques au préalable.

LES BONS CONSEILS

L’installation d’une borne de recharge chez vous ou pour votre société devient essentielle notamment à Bayonne où l’on recense 22 bornes publiques pour 53 063 habitants.

L’importance d’installer une borne de recharge :

“En installant une borne de recharge vous réduisez drastiquement le temps de recharge de votre véhicule comparé à une prise domestique classique, il est d’ailleurs déconseillé d’utiliser une prise domestique pour recharger votre véhicule électrique car cela peut être dangereux. L’utilisation d’une prise domestique pour recharger votre V.E vous permet d’utiliser votre véhicule seulement une fois tous les 3 ou 4 jours. On privilégiera la borne pour permettre une rapidité de recharge pour les conducteurs réguliers.”

Posséder une borne de recharge chez soi, les avantages :

En faisant le choix de passer par notre installateur certifié, vous avez le choix concernant la borne que vous allez installer.

Puisque cet installateur est certifié, que vous soyez particulier ou professionnel, vous pouvez bénéficier d’aides qui vous seront détaillées par votre installateur conseil..

Pourquoi choisir TLY energies à Bayonne plutôt qu’un autre ?

La société est très réactive compte tenu de sa taille, elle est rapide pour renseigner au maximum ses clients et est qualifiée et certifiée et met en avant le côté régional en proposant aussi un SAV. Elle offre aussi des prestations dans l’électricité

Quelle puissance installer à votre domicile quand vous habitez Bayonne?

La puissance suggéré par Tly Energies pour une borne de recharge à domicile est de 7KwH

Mais cela dépend de l’abonnement du client si il souhaite une alimentation en mono par exemple ainsi que du véhicule qui nécessite une puissance différente : entre 7 à 11kWH sont proposés par l’entreprise.

Combien peut coûter l’installation d’une borne de recharge à Dijon?

Les tarifs :

Comptez : 1700€ pour une borne en monophasé et 3000 € pour une puissance différée

Le détail des coûts :

Les matériaux pour l’installation de la borne représentent 60% du prix

COMPATIBILITE

Les bornes installées sont compatibles avec tous les véhicules électriques De plus l’installateur TLY Energies peut vous proposer l’application ABB pour utiliser votre borne de recharge plus facilement dans Bayonne.

Pour conclure, TLY Energies c’est avant tout :

“Une bonne formation aussi bien pour les installateurs présents sur le terrain que pour les chargés d’affaires et les techniciens donc à tous les niveaux.” C’est un point essentiel que nous avons mis en avant, le relationnel est aussi important précise Patrick Teillagorry.

La formation est essentielle à tous les niveaux, elle permet aux installateurs d’expliquer en détail la prestation et la borne en elle même : ce qu’elle va consommer, le niveau de la consommation en électricité…

N’hésitez donc plus pour votre installation de borne à Bayonne et ses alentours, remplissez ce formulaire et soyez entre de bonnes mains grâce à nos installateurs de borne agréés et certifiés par Tesla Mag!