Le forum de Tesla-Mag est une véritable mine d’or. Aujourd’hui ses membres vous expliquent comment ajouter un éclairage d’appoint dans le coffre et comment remplacer le filtre à air de sa Model S.

Bricoleurs et passionnés c’est le moment d’y aller !

Installer un éclairage d’appoint dans le coffre arrière de sa Tesla Model S

(ben oui, il y a aussi un coffre à l’avant NDLR pour les curieux dotées d’une thermique)

Tuto rédigé par ULR sur le forum de Tesla-Mag

On est tous d’accord, l’éclairage dans le coffre n’est pas à la hauteur des besoins. S’éloignant à mesure que le haillon se lève, la lampe de série n’apporte plus qu’une faible et très insuffisante lumière pour découvrir les trésors que le volume du coffre nous permet d’emmener. UlR a pris les choses en mains. Facile à réaliser et pas cher !

Pour tout comprendre voyez à partir de la 4ème,50 minute la vidéo ci après en cliquant sur le lien:

Pour le matériel ULR nous propose de le trouver sur Amazon à l’adresse:

https://www.amazon.fr/gp/product/B00UL8BBGS/ref=oh_aui_detailpage_o01_s03?ie=UTF8&psc=1 20160702_155642_HDR_resize

Prudence tout de même. L’enlévement “à l’arrache” de la joue des garnitures du coffre semble déformer quand même les lignes de cette joue….

Et voilà le résultat:

éclairage coffre

De son côté CASTVI toujours sur le Forum de Tesla-mag nous précise:

En démontant les garnitures latérales du coffre on découvre 2 petites fiches libres. Après quelques test elles semblent correspondre à un précâblage de l’option éclairage premium et sont alimentées en même temps que la lumière du coffre.

Il y a également 2 trous dans les garnitures, sur la partie haute qui regarde dans le coffre et on y voit la tôle.

J’ai donc acheté 2 plaques de LEDs (36 par plaque soit 700 lumens pour 4×4 cm) que j’ai collées dans l’emplacement qui devait être prévu pour, et qui sont alimentées par ces 2 petites fiches.

1400 lumens dans le coffre 🙂 !!

Au travail !

Remplacer le filtre à air de sa Tesla Model S

Tuto rédigé par François BOUCHER

” Dans ma série d’articles portant sur des sujets techniques, il me fait plaisir de vous entretenir d’un élément d’entretien fort simple sur la Tesla modèle S: le remplacement du filtre à air d’habitacle.

Comme pour beaucoup de véhicules, le filtre à air pour l’habitacle est devenu un item important pour assurer d’une qualité d’air plus propre dans la cabine. Beaucoup de véhicules peuvent venir avec un tel filtre ou bien, comme dans le cas de la Chevrolet Volt, on doit l’acheter et l’installer dans son logement car la voiture a un logement de filtre à air, mais vide lorsque livré d’usine.

Avec l’utilisation, les filtres à air vont accumuler de la poussière, des insectes morts, des graines et des pollens. Ces impuretés vont progressivement bloquer le filtre et donc rendre le ventilateur moins efficace. Dans le cas des filtres sans charbon activé, il est possible de nettoyer le filtre. On peut faire cela de deux façons: soit en soufflant de l’air comprimé dans le sens contraire du flow d’air normal du filtre, ce qui va déloger une bonne partie des grosses impuretés, soit en l’arrosant avec un boyau d’arrosage de jardin, également dans le sens inverse du flux d’air. Dans le cas de la technique d’arrosage, il est important de rapidement faire sécher le filtre avant de le réinstaller dans son logement. Finalement, une autre méthode fort simple et efficace de “nettoyer” un filtre… est d’en installer un neuf! 😉

À ce sujet, on peut acheter un filtre neuf au comptoir des pièces chez Tesla ou acheter un filtre de même dimensions d’un autre fournisseur. Ainsi, la compagnie Wix fabrique un filtre de qualité supérieure au filtre d’origine, car il a une couche de charbon activé (cela élimine une bonne partie des odeurs provenant de l’air extérieur). Le numéro de pièce Wix est WP10176 et ce filtre est compatible avec les modèle S de 2012 à 2015. On peut trouver ce filtre dans certains magasins de pièces d’autos et sur amazon et sur Ebay. Voici une image du filtre au charbon activé:

Filtre Wix WP10176

Les dimensions du filtre:

24,4cm de longueur, 15,25cm de largeur et 3,175cm de hauteur.

Dans le cas de la Tesla, le remplacement de ce filtre se fait de façon très simple et sans aucun outil. Voici la procédure:

1) Ouvrir le frunk (coffre avant) de la Tesla S.

2) Prendre l’enjoliveur de plastique le plus près du pare-brise et le retirer. On le retire en soulevant la partie la plus proche du pare-brise, et on recule la pièce vers l’arrière de la voiture. On doit ensuite la déplacer en diagonale pour se dégager des essuie-glace. Une fois cet enjoliveur de plastique retiré, vous avez également accès aux 2 boitiers de fusibles et de relais.

3) Près du bas du pare-brise, du côté passager, se trouve le couvercle du logement du filtre. On tire vers soi les deux clips de plastique et le couvercle nous viens dans les mains. On peut alors voir le filtre derrière.

Clip du couvercle

4) On note que la flèche indiquant le sens du flot d’air est placée dans le sens du sol vers le ciel. Pour retirer le filtre, simplement le prendre et le tirer droit vers l’avant de la Tesla S.

Filtre à demi retiré

5) On nettoie le filtre ou on utilise un filtre neuf qu’on remets en place. Il suffit ensuite de procéder aux étapes de 4 à 1 pour réassembler le tout. Noter le sens des flèches pour l’écoulement d’air (Air flow), et la couleur du filtre, maintenant nettoyé.

Filtre nettoyé

source: https://roulezelectrique.com/le-remplacement-du-filtre-a-air-dhabitacle-de-la-tesla-s/

On respire mieux, une fois ce petit entretien effectué !

Merci Ulr et François !