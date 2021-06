Véhicule électrique : Souscrire une assurance nouvelle génération

Soucieux de l’environnement, passionné de technologie, vous avez décidé de passer à l’électrique ou bien comme 59% des Français vous envisagez de le faire prochainement. Tesla Mag témoigne mois par mois depuis 2013 de l’avancée de la mobilité électrique. Et ça tombe bien, puisque cette révolution vient avec des innovations dans le secteur des assurances, les “assurtech”.

Pourquoi une assurance auto nouvelle génération?

Vous pouvez assurer tous les modèles chez ces assureurs et même si vous ne l’avez pas encore reçue ! Après avoir réalisé votre devis sur une application, vous pouvez choisir la date d’effet de votre contrat jusqu’à 90 jours. Fini les contraintes de temps ou de rendez-vous. Simple, rapide et efficace, ces assurances auto vous offrent plus de flexibilité et de mobilité : vous pouvez réaliser votre devis à n’importe quel moment de la journée, et ce où que vous soyez. Nous pouvons vous accompagner gratuitement par téléphone pour établir votre devis.

Et si vous êtes déjà assuré, ces assureurs s’occupent pour vous de la résiliation de votre contrat.

Quels sont les services inclus dans ces nouvelles assurances auto?

Lorsque vous souscrivez une assurance, vous êtes couverts par les garanties prévues dans votre contrat auto, en fonction de la formule que vous choisissez. Vous bénéficiez également de services d’assistance disponibles dès 0 kilomètre inclus dans chacune de nos formules, du tiers au tous risques. En cas de panne ou encore de crevaison, votre véhicule est pris en charge avec vos frais de dépannage, de remorquage et de rapatriement. Ces assurances peuvent également mettre à votre disposition un véhicule de remplacement.

Important pour une Tesla Model 3:

Le bris de glace sur le toit panoramique peut être pris en charge.

L’assistance en cas de décharge complète (oui la panne sèche) peut être inclus.

Les câbles de charge peuvent être garantis.

Et l’assurance TSCA ?

Depuis le 1er janvier, une nouvelle loi vient bousculer le marché de l’assurance avec la suppression de la taxe d’assurance pour les véhicules électriques. Tous les contrats d’assurance relatifs aux véhicules électriques neufs ou d’occasion, acquis à compter du 1er janvier 2021 sont exonérés de la taxe sur les conventions d’assurances. Cette suppression est valable jusqu’en 2023 et permet de réaliser 12 à 15% d’économie. Chez Leocare, cette exonération est déjà effective.

Inspirée de la Convention citoyenne pour le climat, l’exonération s’applique sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) qui est de 33% pour la garantie responsabilité civile et de 18% pour les autres garanties sur tous les contrats d’assurance auto, allant du tiers au tous risques.

Vous avez une entreprise? Vous pouvez assurer votre ou vos Tesla de la même manière grâce à votre KBIS.

Source: Leocare