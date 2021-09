Spécifications du véhicule

Nous vous proposons de découvrir la vidéo du Billet Auto pour découvrir la Tesla Model S dans le cadre d’un road trip. Nous détaillerons les spécifications de toutes les versions actuellement proposées par Tesla.

La berline électrique de Tesla est, pour de nombreuses rédactions, “la meilleure voiture électrique au monde”. Elle allie respect de l’environnement, la sécurité, et une grande autonomie. C’est simple, cette voiture captive, et permet aux acheteurs potentiels de s’intéresser sérieusement à la motorisation électrique.

Ce véhicule succède au Tesla Roadster, un véhicule électrique pour “happy-few”, qui a permis à la marque de concevoir cette berline plus grand public, mais incontestablement d’exception.

Le programme de conception et de production a été piloté, entre autre, par un Français, Jérôme Guillen.

Versions Grande Autonomie, Plaid et Plaid+

1 – Tesla Model S Grande Autonomie

636 km d’autonomie

km d’autonomie 3,2 secondes de 0 à 100 km/h

secondes de 0 à 100 km/h 522 ch de puissance moteur (261 ch à l’avant et 261 ch à l’arrière)

ch de puissance moteur (261 ch à l’avant et 261 ch à l’arrière) 250 km/h de vitesse maximale

Prix de la version Grande Autonomie

2 – Tesla Model S Plaid

Prix de cette version

3 – Tesla Model S Plaid+

C’est la version haut de gamme, hors options, de la marque. Avec ses quatre roues motrices, elle profite des meilleures performances moteur pour une autonomie similaire.

C’est le choix de prédilection des passionnés de sensations fortes grâce aux performances suivantes:

837 km d’autonomie

km d’autonomie <2,1 secondes de 0 à 100 km/h

secondes de 0 à 100 km/h 385 c h de puissance moteur ou (522 pour la version”D”: 261 ch à l’avant et 261 ch à l’arrière)

h de puissance moteur ou (522 pour la version”D”: 261 ch à l’avant et 261 ch à l’arrière) 322 km/h de vitesse maximale

Prix de cette version

Le prix de cette troisième version hors options payantes et bonus écologique est de 149 990€

Spécifications intérieures de la Tesla Model S

Application mobile

La Tesla Model S est à la pointe de la technologie grâce à l’application Iphone qui vous permet de piloter véritablement à distance votre Tesla Model S mais aussi grâce au mode pilotage automatique (“Cruise Control”) qui vous permet: De réaliser automatiquement des changements de voie, de gérer les distances de sécurité, de garer votre Tesla Model S et même de trouver une place de stationnement.

Habitacle

Il faut dire que les poignées rétractables et l’écran de contrôle (“Touchscreen” ou “Dashboard”) à l’intérieur de l’habitacle sont suffisamment rares sur le marché pour inspirer cette avance sur les technologies d’aujourd’hui.

Sécurité

Tesla s’appuie également sur des technologies de pointe pour assurer la sécurité des passagers de cette berline, les mises à jour automatiques concernent régulièrement des points de sécurité (freinage, hauteur modulable du véhicule, alerte collision). La marque assure ainsi à ses clients de conduire la voiture la plus sûre au monde. La Tesla Model S a d’ailleurs remporté 5 étoiles aux tests Euro NCAP et la plus haute note de la part de l’agence en charge de la sécurité routière aux États-Unis (NHTSA).

Assurance

Dès lors que vous faîtes le choix de l’automobile électrique, vous comprendrez que la puissance du moteur est détachée de la notion de chevaux fiscaux. En effet, si nous prenons la version P85, qui affiche 385 Chevaux, elle ne fait que deux chevaux fiscaux.

Les mensualités seront donc avantageuses, voici une proposition qui doit vous éclairer même si chaque contrat d’assurance est propre à son propriétaire:

Chez ALLIANZ “prestige”, en tous risques, SANS AUCUNE FRANCHISE, autre que la franchise légale (catastrophes) pour une 85D d’un valeur de 94 000€ avant prime écologique, c’est 88€ TTC/mois la première année avec un bonus de 50% et +10% l’année suivante sauf nouveau contrat en plus.

