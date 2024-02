Tesla franchit une nouvelle étape dans l’innovation en matière de recharge de véhicules électriques avec l’approbation récente de son projet ambitieux : un Supercharger Diner à West Hollywood. Le site, situé au 7001 W. Santa Monica Boulevard, promet une expérience sans précédent pour les conducteurs de Tesla.

Tesla obtient le feu vert pour un Supercharger Diner révolutionnaire

Selon les informations de Teslarati, Tesla a reçu l’approbation du département de la construction et de la sécurité de Los Angeles pour la construction de son complexe Supercharger Diner and Drive-in Movie. Ce projet novateur comprendra 32 stations Superchargers, un restaurant diner typique des années 50, des sièges sur le toit et deux écrans de cinéma géants.

Plus qu’une simple station de recharge

L’objectif de Tesla va au-delà d’une recharge rapide : c’est une expérience complète qui est proposée. Les conducteurs pourront profiter de brefs extraits de films populaires pendant la recharge. Bien que l’intégralité des films ne soit pas diffusée, probablement pour des questions de droits, cette stratégie empêche également les conducteurs de s’attarder trop longtemps, optimisant ainsi l’utilisation des bornes Superchargers.

Rapidité et efficacité : la promesse de Tesla

Les Superchargers de cette station spéciale permettront de gagner jusqu’à 320 km d’autonomie en seulement 15 minutes. Une performance qui souligne l’engagement de Tesla à rendre la recharge électrique aussi rapide et pratique que possible.

Un projet mûrement réfléchi

Le projet a été soumis en novembre 2022, résultant d’une collaboration avec Stantec Architecture et PCL Construction Services. Après l’approbation des plans par la ville de Los Angeles et l’octroi du permis de construire le 18 juillet 2023, l’inspection initiale des travaux de terrassement a déjà été validée ce 9 août 2023.

L’attente monte pour l’ouverture

Bien que la date d’ouverture ne soit pas encore annoncée, l’enthousiasme est palpable. Ce Supercharger Diner est plus qu’une station de recharge : c’est une promesse d’avenir, un pas de plus vers une société où la technologie et le confort s’entremêlent pour offrir des expériences inédites et durables.

Tesla continue de marquer l’industrie automobile de son empreinte innovante, et ce projet est un témoignage de son engagement envers ses clients et l’environnement. Restez connectés pour la suite de cette aventure électrisante.

