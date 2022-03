[VIDEO] Inauguration GigaBerlin / Prix de l’énergie / Split de l’action Tesla￼

Nous développons un nouveau format de journal dédié à l’actualité Tesla Mag. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à cette vidéo qui je l’espère vous permettra de retrouver les fondamentaux de notre écosystème. En toute simplicité, nous abordons les sujets chauds de cette semaine. Donnez-nous vos feedbacks !

Tesla Motors : Inauguration de la Gigafactory Berlin

Nous vous en avons parlé pendant des semaines sur Tesla Magazine. Le jour J est enfin arrivé, celui du lancement officiel de la production de la Tesla Model Y ! Et quoi de mieux pour fêter l’évènement, qu’une fête de lancement où Elon Musk lui-même est présent ? Les propriétaires de Tesla environnants ont également été invités et affichent fièrement leur passe-droit. On les comprend : qu’ils sont chanceux !

Depuis plusieurs semaines, on nous rabâche les oreilles avec l’augmentation du prix de l’essence, du gazole, du gaz et même de l’électricité. A raison puisque le prix de l’énergie est une question centrale pour les français. Si ce coût augmente, alors tout ce que nous faisons dans notre quotidien n’a plus le même prix. Aller au travail, faire ses courses ou à manger, chauffer son domicile, … tous ces actes quotidiens coûtent plus cher. Le salaire ne suivant pas, cela pose in fine la question de la baisse du pouvoir d’achat.

Bourse : Nouveau split de l’action Tesla

L’action TSLA a grimpé de plus de 8% le 28 mars, portant la hausse du titre à plus de 42%, depuis la clôture des cours le 14 mars. Il faut rappeler que l’action TSLA a connu une impressionnante série de huit séances de hausse consécutives entre le 15 et le 24 mars. Depuis, un dépôt de TESLA auprès de la SEC a fait savoir aux investisseurs, nombreux et attentifs, que la société prévoit un split de ses actions, dans le but de verser des dividendes en actions à ses actionnaires.