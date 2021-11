BLACK WEEK: Un tapis exceptionnel pour votre Tesla Model 3

Vendu sur Amazon au prix de 135,99€, ce tapis de voiture en caoutchouc noir imperméable de la marque Ruiya a reçu la très bonne note de 4,2 sur 5 (86 évaluations). Adapté aux besoins, il est particulièrement utile si vous voulez protéger votre Tesla Model 3 des accidents du quotidien (compatible 2021) : une boisson renversée, un enfant malade en voiture, … tout peut arriver !

Cette page contient des liens d’affiliation vers la boutique en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Il s’agit d’une structure innovante à trois couches conçue pour protéger l’intérieur de votre véhicule avec style, sécurité et confort au quotidien. La couche inférieure est brevetée : fini d’abîmer les tapis d’origine tels que le velcro ou les tapis de sol en caoutchouc traditionnels… Les mesures correspondent exactement aux contours de l’habitacle du véhicule, avec des rebords surélevés offrant une couverture et une protection maximales à l’intérieur du véhicule.

Vous ne pouvez tout simplement pas rêver mieux en termes de protection.

Pour une touche design appréciée, vous pouvez compléter le tout par une couche superficielle en caoutchouc thermoplastique de texture de fibre de carbone. Enfin, pour les adeptes du confort, la couche interne en mousse XPE semi-dure minimise la fatigue du pied et fournit la barrière acoustique pour une conduite plus silencieuse. Malgré tous ces avantages, la liste est longue : le matériau est non toxique et sans odeur.

Vous avez toujours rêvé du tapis de sol en caoutchouc idéal ? Je crois qu’on l’a trouvé… Testé, et approuvé !

