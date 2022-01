Xbox Series S : notre avis sur cette console Next-gen

Nouveauté sur Tesla Mag. Suite à un concours qui a eu lieu pendant les vacances sur notre compte Twitter, nous avons décidé d’inaugurer la nouvelle section Gaming ! Et on démarre par un essai complet de la console Xbox Serie S ! A vos manettes !

Introduction

La Xbox Series S représente une tentative parfaitement inédite dans le petit monde du jeu vidéo. Avec ce petit boîtier blanc, Microsoft souhaite marier deux concepts a priori antinomiques : une console résolument next-gen, et pourtant positionnée comme une machine d’entrée de gamme, existant dans l’ombre d’un modèle premium, la Xbox Series X.

Nous pouvons enfin ouvrir la boîte de la mystérieuse Series S. Capable de tenir dans n’importe quel sac à dos, la console next-gen vendue à 299,99 euros a comme promesse de délivrer des expériences tournées vers le futur sans les afficher en ultra haute définition.

Vous souhaitez acheter la console?

Prix: 299,99 € à commander directement sur Amazon

Ici, nous avons décidé d’évaluer l’expérience complète de la console chronologiquement, de la boîte jusqu’à nos parties de jeux, en passant par l’installation et la configuration de l’interface.

Le test est assez long, alors n’hésitez pas à lire les points qui vous intéressent directement.

Packaging

Le carton de livraison est un peu spécial, puisqu’il est carrément décoré à l’intérieur avec des motifs, le logo Xbox, et la mention Series S.

La première chose qui m’a frappé, c’est la taille de la boîte XSS : elle est minuscule, et très légère !

Xbox est passé maître absolu dans l’art du packaging. Toutes les consoles et produits bénéficient d’un soin très marqué dans l’emballage, la décoration, la présentation….

Design

La multinationale a opté pour un look un peu plus proche d’une console normale pour la Xbox Series S. Avec sa couleur blanche et ses mensurations compactes, elle ressemble à une Xbox One S – dont elle est l’héritière directe.

On notera qu’elle est dépourvue d’un lecteur de disque et qu’elle dispose de nombreuses entrées d’air sur le capot, disposées dans un cercle noir. Elle s’avère beaucoup plus discrète et moins épaisse que la Xbox Series X.

Manette

Au premier abord, les changements apportés par Microsoft sur sa nouvelle manette Xbox ne sautent pas aux yeux.

On remarque bien sûr très vite la nouvelle croix directionnelle ainsi que l’ajout d’un bouton de partage au milieu de la manette, mais le design lui-même semble tout bonnement inchangé.

Et pourtant, des changements il y a bien, puisque Microsoft a travaillé sur des détails de prise en main qui rendent sa manette plus confortable encore.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate est un achat évident pour quiconque prévoit de gonfler sa bibliothèque de jeux sur Xbox et PC.

Dans tous les cas rassurez vous : Microsoft vend un pack Xbox + Game Pass Ultimate. Si vous ne trouvez pas ce pack rassurez-vous également puisqu’il vous sera proposé de profiter du premier mois à 1€.

Le catalogue s’étoffe tous les mois et vous permet d’accéder instantanément à plus d’une centaine de jeux AAA comme indépendants – en plus des propositions gratuites de la sélection Xbox Live Gold.

L’application mobile

L’application Xbox vous permet de rester connecté aux autres joueurs à l‘aide de votre téléphone ou de votre tablette.Partagez facilement des extraits de jeu et des captures d’écran, discutez , affichez vos succès et recevez des notifications.

Et ce n’est pas tout : vous pouvez jouer aux jeux de votre console à distance.

L’application Xbox est plus utile que jamais. Vous pouvez jouez depuis votre console directement sur votre téléphone ou votre tablette avec une connexion réseau et le jeu à distance Xbox.

La prise en main

Configurer votre console Xbox n’a jamais été aussi. Vous avez simplement besoin d’un compte Microsoft, d’une connexion internet haut débit, d’un téléviseur compatible HDMI et d’une console Xbox.

Voici les 5 étapes à suivre:

1-Connecter l’alimentation et TV

2-Mise sous tension de la console

3-Ouvrir l’application Xbox

4-Utiliser l’application Xbox pour terminer votre configuration

5-Connecter votre manette

Les pré-requis

1-Assurez-vous que votre profil Xbox est prêt

2-Téléchargez l’application Xbox pour Android et iOS

3-Faîtes de la place pour votre nouvelle console

4-Préparez un disque dur externe contenant vos jeux préférés

5-Calibrez votre écran

6-Découvrez votre nouveau jeu préféré

7-Améliorez la capacité de stockage de votre console

8-Pensez au son

9-Assurez-vous d’avoir assez de manettes

10-Téléchargez l’application Xbox Family Settings

Les limites de la Xbox Series S

C’est ce qui permet aussi de faire baisser son prix.

Mais l’absence de lecteur de disque de la Xbox Series S n’est pas à négliger si vous souhaitez réutiliser vos jeux disques que vous possédez aujourd’hui, ainsi que les jeux au format disque que vous ne pourrez pas acheter demain.

Il faudra exclusivement acheter des jeux au format digital en ligne, et il sera donc impossible de profiter des promotions que font par exemple les grandes surfaces sur les jeux lors de leurs sorties.

L’espace de stockage de la Xbox Series S est de 512 Go. En soustrayant la partie réservée au système d’exploitation de la console, il ne reste plus que 364 Go de libres pour installer des jeux et des applications, ce qui n’est pas énorme. Vous pourrez installer 7 jeux de 50 Go chacun.

Jeux optimisés pour la Xbox Series S

La puissance des Xbox Séries X et Xbox Series S permet de profiter de nouvelles fonctionnalités pour des jeux toujours plus beaux, fluides et réactifs.

Parmi elles, on retrouve la possibilité de jouer à certains jeux Xbox en 120 FPS, pour une réactivité et une fluidité jamais vues sur console.

Vous trouverez ci-dessous notre tableau récapitulatif complet avec la liste des jeux jouables en 120 FPS sur Xbox Séries X et Xbox Series S.

Les avantages

➕ Le prix

➕ Le stockage de type SSD

➕ Son design passe partout

➕ VRR, 120 FPS et autres avantages techniques

Les inconvénients

➖ Pas de lecteur de disque

➖ Un petit espace de stockage

Notre avis

Sortie le même jour que la Xbox Series X, qui impose un nouveau standard de performances pour le jeu vidéo, la Séries S est une version moins chère et moins puissante.

Personnellement je me dirigerai plutôt vers la Séries S, elle offre un bien meilleur rapport qualité-prix, et ce malgré la non présence du lecteur de disque.

Pour toutes les personnes ayant comme moi leur jeux en digital cela ne sera pas vu comme un inconvénient.