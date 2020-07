Le Grand Paris Sud Ouest (GPSO) s’engage avec Zity pour développer son offre de mobilités douces et partagées sur son territoire. Un nouvel axe de développement pour la start-up de la mobilité Zity by Renault.

Un président engagé

Le fief de Renault, s’associe au développement de Zity

C’est en quelque sorte, un rattrapage logique dans l’axe de développement de Zity. Promouvoir, la Renault Zoé et répondre aux nouveaux enjeux de mobilités. Il aurait été étrange que le fief de Renault, ne se retrouve pas dans le programme.

L’arrivée de Zity à Boulogne-Billancourt a une résonnance particulière, la ville constituant le point d’ancrage historique du Groupe Renault et aujourd’hui, le lieu d’un nouveau développement tourné vers l’avenir, ajoute Vincent Carré,Directeur du développement international des services de mobilités du Groupe Renault. Après Paris et Clichy où nous connaissons un démarrage prometteur, l’élargissement de notre offre témoigne de l’intérêt des villes et des citadins pour une mobilité électrique plus durable, compétitive, et dont la flexibilité permet de se déplacer librement à l’extérieur de la zone définie pour la location et la restitution.

Vincent Carré,Directeur du développement international des services de mobilités du Groupe Renault