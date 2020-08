C’est au tour de Tesla Magazine de partir à l’étranger et ainsi former un groupe mondial dédié aux nouvelles mobilités. Les frontières ne sont pas fermées pour la création et nous avons besoin de toute la communauté pour diffuser le message.

Une proximité inédite avec les amoureux de l’électrique

Depuis 2013, nous avons noué de nombreuses relations avec les communautés étrangères, pour avoir des informations, annoncer nos événements ou juste partager de belles photos.

Nous déployons le même modèle en appréciant dévoiler également à la communauté française des propriétaires qui s’expriment peu dans les médias à l’instar de Tesla_mamba_3 qui a réalisé un covering exceptionnel pour rendre hommage à son joueur de basket favoris : Kobe Bryant.

Une audience en forte progression

Nous avons également un partenariat fondateur avec @Teslachew qui est un membre extrêmement actif aux US, cela participe largement au développement de Tesla Magazine. Nous avons eu la chance de nous unir sur un plan philosophique, ce qu’il fait qu’il y a de la lumière sur Tesla Magazine 24/24.

Les projets ne manquent pas pour développer notre concept qui s’est toujours appuyé sur la collaboration et l’esprit d’équipe pour fournir à des informations sur l’électrique à des futurs propriétaires de Kona, Zoé ou de Tesla. Ce qui nous importe est de développer les PDM du véhicule électrique dans son ensemble.

La version anglaise ne dispose pas encore d’un forum mais c’est dans les projets!