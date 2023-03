La Tesla Model Y est devenue la voiture la plus vendue au Danemark en février 2023, battant tous ses concurrents. La voiture gagne de plus en plus en confiance pour conquérir le marché automobile cette année.

Les véhicules électriques envahissent le marché automobile danois



Les ventes de véhicules électriques au Danemark ont augmenté de manière significative par rapport à l’année dernière, ce qui est un bon signal. D’après De Danske Bilimportører (h/t @Xanares_/Twitter), 3 148 nouveaux véhicules électriques ont été vendus en février. Cela représente une augmentation considérable de 83,3 % par rapport au même mois de l’année dernière, ce qui est révélateur. Toutefois, le résultat le plus important est que c’est la voiture électrique qui est devenue la plus vendue au Danemark le mois dernier.

La Tesla Model Y est devenue la voiture la plus vendue en février

La Tesla Model Y a vendu 1 018 voitures, battant facilement son concurrent le plus proche de près de 300 unités. En deuxième position, avec 730 ventes, se trouve la Peugeot 208. La troisième place, avec un modeste 287 ventes, est occupée par la Ford Kuga. L’Opel Corsa prend la quatrième place avec 268 immatriculations. La Citroën C3 termine le top 5 avec 258 ventes.

1 Tesla Model Y 1,018 2 Peugeot 208 730 3 Ford Kuga 287 4 Opel Corsa 268 5 Citroen C3 258

Les véhicules électriques deviennent plus attrayants à l’achat

Les nouveaux chiffres montrent clairement que les Danois passent activement aux véhicules électriques, déclare Mads Rørvig, PDG de De Danske Bilimportører. Cela s’explique en partie par le fait qu’ils ont décidé de les exempter de taxes, et en partie par le fait que l’offre de véhicules électriques s’est considérablement élargie. Toutefois, dans le cas de la Tesla Model Y, ce sont les caractéristiques de la voiture qui la rendent désirable pour de nombreux consommateurs.

À la fin de 2022, le nombre de véhicules électriques au Danemark est passé à 112 700, contre 66 600 un an plus tôt, un très bon résultat. Dans l’ensemble, les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentaient 7,7 % des 2,8 millions de voitures particulières du Danemark l’an dernier, soit une hausse de 5,2 % par rapport à l’année précédente.

Les taxes seront déterminantes pour la croissance des ventes de VE

Selon les importateurs, l’intérêt croissant pour les véhicules électriques met le Danemark sur la bonne voie pour atteindre une croissance des ventes de nouvelles voitures vertes. À cet égard, le gouvernement a également annoncé son intention d’avoir un million de voitures écologiques sur les routes danoises d’ici 2030. Toutefois, les experts sont certains que pour atteindre un tel objectif, le gouvernement doit créer des conditions fiscales favorables.