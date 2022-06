Pourquoi investir dans une infrastructure de recharge?

Doit-on vraiment investir dans une station de recharge ? On entend souvent que construire des bornes de recharge n’est pas très lucratif, notamment vu le prix de l’électricité. Sans oublier la concurrence avec un réseau de bornes de recharge existant.

Quand on voit les voitures électriques fleurir sur les terrains des voisins, les places de parking ou dans le paysage médiatique, on peut se poser la question – à juste titre – du rendement des stations de recharge.

En effet, toute voiture a besoin d’être régulièrement rechargée et le nombre des propriétaires de bornes à domicile n’est pas des plus élevé, le coût devant tout de même être amorti.

Alors, qu’en est-il vraiment ?

Avoir un fond financier pour “assurer ses arrières”

Vous pourriez lancer une entreprise de ce genre, mais c’est un peu comme dire : « Qu’est-ce qui m’empêche de trouver des terres, d’acheter du pétrole, d’acheter une raffinerie et de fabriquer mon propre gaz ? »

Allez-y, mais j’espère que vous avez un important bailleur de fonds pour le faire fonctionner et vous préparer pour des années de pertes.

Investir dans une station de recharge, c’est non seulement de l’équipement qui coûte cher à acheter. Mais il y a aussi un effort d’entretien à long terme, en plus d’avoir à partager les profits avec les propriétaires.

De plus, vous devrez développer une application ou un moyen d’être payé directement, sinon vous perdrez de l’argent supplémentaire en utilisant un fournisseur de paiement intermédiaire.

Se concentrer sur l’emplacement et les services annexes

Pour être un bon investissement, il faut être dans un endroit où les gens doivent facturer parce qu’ils sont loin de chez eux. En effet, personne ne va payer un supplément pour facturer quand ils peuvent rentrer à la maison. Et il convient aussi d’avoir quelque chose à faire pendant qu’ils attendent 30-60 minutes.

Beaucoup de stations-service permettent de commander de la nourriture et des boissons, en plus du carburant. Pensez aussi aux centres commerciaux, à des endroits pour promener le chien, etc.

Considérez donc qui utiliserait un tel endroit et pourquoi. Les voyageurs routiers seraient votre plus grand marché. Ensuite, considérez qu’il faut une heure pour charger rapidement la plupart des voitures, donc vous devrez ajouter des choses à faire qui prennent environ une heure.

Un marché de niche

La plupart des gens n’ont pas de VE et pour ceux qui en ont, ils peuvent facturer à la maison pour beaucoup moins cher. Il n’y a donc pas beaucoup d’incitation à utiliser des stations de recharge à moins qu’ils voyagent ou qu’ils ne puissent pas le faire à la maison pour une raison quelconque.

C’est la même raison pour laquelle les bornes de paiement pour recharger votre téléphone ne sont pas si populaires : les gens ne veulent tout simplement pas payer pour quelque chose qu’ils peuvent obtenir « gratuitement » à la maison à moins qu’ils ne le doivent.