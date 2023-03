L’abandon progressif des métaux à base de terres rares par Tesla augmentera son avance

L’abandon progressif des métaux à base de terres rares par Tesla augmentera considérablement son avance sur la concurrence. Cela laisse présager un potentiel de hausse important pour le fabricant.

Tesla est un leader du secteur

Tesla est une entreprise innovante qui se développe très rapidement. Cela est possible grâce au fait que le fabricant améliore constamment ses processus de production et développe de nouveaux produits. L’objectif de Tesla est de fabriquer des produits utiles qui soient les meilleurs, à un coût de production aussi bas que possible. Il convient de noter que l’entreprise a déjà réussi à atteindre cet objectif ; elle dispose d’un grand avantage concurrentiel dans le domaine des véhicules électriques, ce qui a été confirmé à maintes reprises par les experts de l’industrie et les concurrents eux-mêmes.

Tesla réduira l’utilisation de transistors en carbure de silicium et de métaux de terres rares

Lors de la journée des investisseurs, Tesla a annoncé son intention de réduire de 75 % l’utilisation de transistors en carbure de silicium pour la production de ses véhicules de nouvelle génération. L’entreprise a également indiqué que son nouveau groupe motopropulseur comporterait des moteurs fabriqués sans métaux de terres rares. À l’heure actuelle, les puces fabriquées à partir de transistors en carbure de silicium sont largement utilisées dans les véhicules électriques. Selon l’Institute of Electrical and Electronic Engineers, elles peuvent résister à une plus grande chaleur, ont une durée de vie plus longue et sont plus efficaces sur le plan énergétique que les semi-conducteurs fabriqués à partir de transistors de puissance en silicium. Tesla a déclaré avoir trouvé un moyen d’obtenir tout cela sans utiliser de transistors en carbure de silicium, mais n’est pas entré dans les détails.

Le groupe de recherche suisse FlowBank a noté que « si le constructeur automobile parvient à se passer des métaux des terres rares à l’avenir, comme il l’a annoncé, il devrait accroître son avance sur la concurrence », ce qui laisse également entrevoir un grand potentiel de croissance. En plus d’un avantage majeur pour la production, cela conduira finalement à une augmentation de la valeur marchande de Tesla.

Tesla réalisera d’importantes économies

L’utilisation des métaux des terres rares n’est pas sans poser de problèmes. Aujourd’hui, la plupart de ces métaux proviennent de Chine, ou le pays est un intermédiaire dans l’approvisionnement en provenance d’autres pays. En outre, les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ne cessent d’apparaître, certains d’entre eux étant également dus à des tensions politiques.

Si Tesla parvient à s’affranchir des chaînes d’approvisionnement chinoises, les économies réalisées sur les coûts de transport et de douane seront à elles seules considérables. Une logistique simplifiée et une plus grande intégration verticale peuvent encore réduire les coûts. Si les matériaux du nouveau groupe motopropulseur sont achetés et fabriqués aux États-Unis, Tesla en tirera de grands avantages.

Le potentiel du S&P 500 ESG

En 2022, Tesla a été exclue de l’indice ESG S&P 500, ce qui était absurde. Les critères ESG sont apparus comme une réponse à la dégradation de l’environnement, au réchauffement climatique et à l’inégalité économique croissante entre les pays riches et les pays pauvres. Cependant, en vertu des décisions prises en coulisses par l’indice, ces critères sont manifestement devenus tout à fait insignifiants. Cela est confirmé non seulement par le fait que Tesla, l’entreprise la plus performante au monde dans la lutte contre le changement climatique, a été retirée de l’indice, mais aussi par le fait que le géant du pétrole et du gaz Exxon Mobile, qui pollue, est resté sur la liste. Toutefois, si Tesla s’éloigne des métaux de terres rares, elle pourrait en tirer profit du point de vue ESG. Les entreprises figurant sur la liste ESG du S&P 500 sont populaires auprès des investisseurs privés et institutionnels axés sur l’ESG.

L’avantage concurrentiel de Tesla s’accroît

Malgré les critiques qui ont entouré Tesla pendant toutes ces années, l’entreprise s’est avérée fiable. Malgré différents vents contraires et défis, le constructeur a réussi à augmenter son bénéfice par action. Cela est possible grâce à des améliorations continues qui permettent d’obtenir de meilleurs produits à moindre coût. Le rejet des métaux de terres rares fait partie d’une stratégie globale.

Dans les 10 prochaines années, une véritable concurrence pour Tesla est peu probable

Compte tenu de la manière dont Tesla se développe, il est peu probable que l’entreprise doive faire face à une concurrence sérieuse au cours des dix prochaines années. Grâce à ses technologies de production propres et uniques et à un travail constant, Tesla dispose d’un avantage concurrentiel certain, qui ne fera que s’accroître avec le développement d’une plateforme de véhicules de nouvelle génération. Pour rivaliser véritablement avec l’entreprise, les concurrents doivent investir massivement dans la recherche et le développement afin de trouver des alternatives qui ne violent pas la propriété intellectuelle de Tesla. En fin de compte, il est très peu probable que cela se produise dans un avenir proche.