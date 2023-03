L’expansion de Tesla Giga Berlin reçoit le soutien du Premier ministre du Brandebourg. Il a écrit que l’État s’engageait à trouver une solution pour l’approvisionnement en eau et en électricité de l’usine.

Le projet d’extension de Giga Berlin

Dès le début, Tesla a eu l’intention de s’étendre en Allemagne, en construisant plusieurs autres phases après la phase 1. L’entreprise est restée fidèle à ses aspirations, mais plusieurs obstacles se dressent sur sa route. Il faudra encore plus d’eau et d’électricité, alors que l’approvisionnement de l’usine dans la seule phase 1 constituait déjà un défi. Le Premier ministre du Brandebourg, Dietmar Woidke, s’est adressé personnellement au PDG de Tesla, Elon Musk, à ce sujet.

Le Brandebourg aidera Tesla à se développer

Plusieurs publications allemandes ont rapporté que M. Woidke a promis de contribuer à l’expansion de Giga Berlin, notamment en résolvant les problèmes d’approvisionnement en eau et en électricité (via @Berlinergy/Twitter). « Nous nous réjouissons de cette expansion », a-t-il écrit dans une lettre. « Permettez-moi de vous assurer que nous sommes déterminés à aider Tesla à trouver une solution appropriée à ces deux problèmes avant l’été », a ajouté M. Woidke.

Le premier ministre a salué le fait que l’équipe de Tesla ait augmenté la production à Grünheide pour atteindre 4 000 véhicules par semaine en moins d’un an. « Avec 10 000 employés et 140 stagiaires, Tesla est devenu en moins d’un an le plus grand employeur industriel du Brandebourg », a écrit M. Woidke.

La lettre a été remise par le ministre de l’économie du Brandebourg, Jörg Steinbach, lors de sa visite aux États-Unis. Dans le cadre de cette visite, le ministre s’est rendu à Giga Texas, où il a rencontré des représentants de Tesla. Le porte-parole du gouvernement, Florian Engels, a fait remarquer vendredi que la lettre n’est pas une promesse du premier ministre, mais une proposition dans le cadre d’une recherche commune de solutions aux défis existants.

Davantage d’eau et d’électricité sont nécessaires

Tesla fabrique des véhicules électriques dans son usine allemande depuis près d’un an. Il est prévu d’étendre la production au nord sur le site existant. Le site a déjà été déblayé pour faire place à la construction. L’expansion nécessite non seulement un nouveau permis environnemental de l’État, mais aussi davantage d’eau et d’électricité.