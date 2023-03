PowerCo SE, filiale de Volkswagen, annonce le début de la construction d’une nouvelle usine de fabrication de cellules en Espagne

PowerCo SE, filiale de Volkswagen spécialisée dans les batteries, annonce le début de la construction d’une nouvelle usine de cellules à Valence, en Espagne. L’usine entrera en production en 2026 avec une capacité initiale de 40 GWh par an.

PowerCo annonce la construction d’une nouvelle usine

PowerCo, filiale de Volkswagen, poursuit l’expansion de ses activités mondiales dans le domaine des batteries. L’usine, qui créera plus de 3 000 emplois directs, sera construite à Valence, en Espagne. Selon un communiqué de presse de l’entreprise, l’usine commencera à produire des cellules unifiées en 2026. Sa capacité initiale est de 40 GWh par an, avec un potentiel d’expansion. PowerCo SE a donné le coup d’envoi de la construction de sa deuxième usine de batteries PowerCo en présence de Sa Majesté le roi Felipe VI, du président espagnol Pedro Sánchez et de Ximo Puig, président de la Generalitat Valenciana.

Des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects seront créés

Outre plus de 3 000 emplois directs, l’usine pourrait créer jusqu’à 30 000 emplois indirects pour les fournisseurs et les partenaires en Espagne. Le groupe Volkswagen a fait de la technologie des batteries un élément clé de sa stratégie NEW AUTO et a créé PowerCo, une société distincte spécialisée dans les batteries. Depuis son lancement en juillet 2022, PowerCo a choisi trois sites pour ses usines de fabrication de cellules : Salzgitter, Valence et St. Thomas en Ontario/Canada, deux d’entre eux étant déjà en construction.

Le président espagnol Pedro Sánchez a déclaré : « L’usine qui sera construite ici illustre l’engagement du gouvernement espagnol en matière d’innovation et de mobilité durable : « L’usine qui sera construite ici illustre l’engagement du gouvernement espagnol en faveur de l’innovation et de la mobilité durable. C’est un signe de notre engagement envers l’industrie, mais aussi envers les caractéristiques qui définissent une nation entreprenante sur le marché mondial : l’innovation, la cohésion territoriale et la coopération public-privé ».

Thomas Schmall, membre du conseil d’administration responsable de la technologie du groupe et président du conseil de surveillance de PowerCo SE, a expliqué : « Nous nous engageons sur la voie rapide avec PowerCo. Nous venons de poser la première pierre de la deuxième gigafactory de PowerCo à Valence et nous passons déjà à l’étape suivante avec l’annonce d’une autre gigafactory à Saint-Thomas, au Canada. Notre objectif est de faire de PowerCo un acteur mondial dans le secteur des batteries et d’ouvrir la voie à une meilleure mobilité grâce à des cellules de batterie fabriquées de manière durable. La gigafactory de Valence est une étape importante dans ce sens ».

Frank Blome, PDG de PowerCo, a déclaré : « Comme le groupe Volkswagen, PowerCo est synonyme de conduite responsable. Cela inclut de bonnes conditions de travail, le respect de l’environnement et l’utilisation parcimonieuse des ressources rares. Nous voulons être un bon voisin pour les habitants de la région et apporter une contribution significative au développement économique. Non seulement nous allons créer plus de 3 000 emplois d’avenir, mais nous avons également l’intention de collaborer avec le gouvernement régional pour lancer des projets ciblés visant à renforcer la science et la société. »

La capacité de production annuelle est de 40 GWh avec possibilité d’extension

La capacité de production annuelle est initialement de 40 GWh, mais elle pourrait être portée à 60 GWh à l’avenir. L’usine de production d’éléments est construite sur une superficie d’environ 130 hectares à Sagunto, dans les environs immédiats de Valence. Avec le parc de fournisseurs prévu, qui sera construit parallèlement à l’usine PowerCo, la superficie sera de 200 hectares. La gigafactory de Valence fournira des éléments unifiés aux usines automobiles de Martorella et de Pampelune, entre autres.

L’usine sera alimentée par de l’énergie « verte »

L’usine de production d’éléments sera entièrement alimentée par de l’électricité « verte » produite par l’énergie solaire et éolienne. Elle pourra être obtenue grâce à un nouveau parc solaire de 250 hectares situé à proximité immédiate.