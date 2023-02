Tesla ne recevra pas d’amende aux Pays-Bas à cause du mode Sentry

Le régulateur néerlandais n’imposera pas de sanction à Tesla en raison de sa fonction Sentry Mode, qui pourrait entraîner une éventuelle violation de la vie privée. L’entreprise a apporté une modification au logiciel, et désormais les caméras ne seront pas activées sans l’autorisation du propriétaire du véhicule.

L’organisme néerlandais de surveillance des données a déclaré mercredi qu’il ne pénaliserait pas Tesla pour de potentielles violations de la vie privée. L’entreprise a apporté des modifications à son mode Sentry. L’entreprise utilise des caméras dans ses véhicules pour aider les propriétaires à se protéger contre le vol ou le vandalisme. Sentry Mode a fait ses preuves à de nombreuses reprises, contribuant même à résoudre des crimes graves dans divers pays du monde. Cependant, l’autorité néerlandaise de protection des données (DPA) a enquêté sur cette fonctionnalité, estimant qu’elle pouvait constituer une violation de la vie privée.

« De nombreuses Teslas garées dans la rue filmaient souvent tous ceux qui s’approchaient du véhicule, et ces images étaient sauvegardées pendant très longtemps. Si toutes les voitures faisaient de même, nous serions dans une situation où personne ne pourrait se déplacer en public sans être surveillé », a déclaré Katja Mur, membre du conseil d’administration de la DPA, dans un communiqué (via Reuters).

Tesla apporte des modifications au mode Sentry

La DPA a déclaré que Tesla a apporté des modifications à sa fonction Sentry Mode. Auparavant, lorsque cette fonction était activée, les caméras et capteurs des véhicules Tesla restaient allumés et étaient prêts à enregistrer toute activité suspecte autour du véhicule lorsque celui-ci était verrouillé et en mode parking. Lorsqu’une menace est détectée en mode Sentry, les phares s’allument, une alarme retentit et un message s’affiche sur l’écran tactile, indiquant que les caméras enregistrent pour informer les personnes à l’extérieur du véhicule de l’incident potentiel. Les propriétaires reçoivent alors une alerte sur leur téléphone via l’application mobile, et les séquences de l’événement sont enregistrées sur une clé USB (si elle est installée).

Suite aux modifications apportées par Tesla en réponse aux préoccupations de l’autorité de régulation néerlandaise, le mode Sentry dans le pays fonctionnera un peu différemment. Dès que les caméras et les capteurs détecteront une activité suspecte, les propriétaires recevront une notification sur leur téléphone et devront confirmer eux-mêmes qu’ils souhaitent enregistrer les environs de la voiture. Avant le début de l’enregistrement, la voiture fera clignoter ses phares pour signaler le début de l’enregistrement vidéo. La vidéo enregistrée est uniquement stockée dans le véhicule et n’est pas transmise à Tesla. Ainsi, ce sont les propriétaires des véhicules, et non l’entreprise, qui seront légalement responsables du tournage.

« L’enquête de la DPA n’a pas donné lieu à une amende ou à une autre sanction pour Tesla », a déclaré l’organisme de surveillance dans un communiqué.