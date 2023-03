Le plus grand BESS d’Europe alimenté par le Powerpack de Tesla ouvre officiellement ses portes

Le plus grand BESS d’Europe, alimenté par des Megapacks Tesla, a officiellement ouvert ses portes. Cette installation de 75 millions de livres sterling est située à Pillswood, au Royaume-Uni, et contribuera à remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables.

Ouverture officielle du plus grand BESS européen

Le plus grand système d’alimentation par batterie (BESS) d’Europe, qui se compose de 28 unités Tesla Megapack, a ouvert ses portes dans le Yorkshire de l’Est, au Royaume-Uni. Située à Pillswood, près de Cottingham, cette installation de 75 millions de livres sterling a été développée par Harmony Energy Income Trust Plc. Elle est capable de stocker jusqu’à 196 MWh (mégawattheures) d’électricité en un seul cycle, soit suffisamment d’énergie pour alimenter environ 300 000 foyers du Yorkshire pendant deux heures.

Demandez un devis gratuit auprès d’un conseil énergétique certifié et spécialement sélectionné ! Notre service est gratuit et réservé en priorité à nos lecteurs. Pour Maison, Entreprises et Propriétaires fonciers. Dans toute l'Europe. Réseau Solar Direct garanti sans commissions. Vous souhaitez optimiser votre consommation d'énergie ? Pour une société Pour une maison Une collectivité (public)

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS *

Surface en m2 *

Possédez vous un compteur Linky? * Oui Non

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Soutien aux parcs éoliens

Le site est situé à côté de la sous-station Creyke Beck de National Grid, le même point de connexion proposé pour les phases A et B du plus grand parc éolien offshore du monde, Dogger Bank, dont la première phase doit démarrer cet été, selon Bdaily News. Le BESS de Pillswood fournira des services essentiels pour équilibrer le réseau électrique du Royaume-Uni et contribuera également à remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables.

Le stockage par batterie, tel que le Pillswood BESS de Harmony Energy Income Trust, permet à National Grid de maximiser l’efficacité des parcs éoliens en réduisant le temps pendant lequel un parc éolien doit être arrêté, « réduit » en raison de déséquilibres entre l’offre et la demande ou de contraintes du réseau.

Le plus grand BESS d’Europe est au UK // Source: Harmony Energy page Linkedin

Peter Kavanagh, PDG de Harmony Energy Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis que notre projet Pillswood, le plus grand système de stockage d’énergie par batterie d’Europe (en MW/h), ait été officiellement inauguré.

« Financé par Harmony Energy Income Trust, il s’agit du premier de six projets similaires que le Trust a l’intention de réaliser au cours de l’année à venir. Il s’agit également d’une réalisation importante pour Harmony : ce projet est le troisième, et le plus grand, projet de stockage d’énergie par batterie que nous avons développé et livré.

« J’aimerais remercier tous nos partenaires qui ont contribué à ce que ce projet soit achevé bien avant la date prévue, en particulier Tesla qui a géré le projet, G2 Energy, Wilson Power Solutions et Northern Power Grid. »

M. Kavanagh a ajouté : « Les systèmes de stockage d’énergie par batterie sont essentiels pour exploiter tout le potentiel des énergies renouvelables au Royaume-Uni, et nous espérons que ce système particulier mettra en évidence le Yorkshire en tant que leader en matière de solutions énergétiques vertes.

« Il est également important d’ajouter que ces projets ne sont pas soutenus par des subventions des contribuables, ils joueront un rôle majeur en contribuant à la transition vers le Net Zero, ainsi qu’en assurant la sécurité future de l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni et la réduction de la dépendance aux importations de gaz étranger. »