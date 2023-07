Tesla Model Y : L’ingénierie basée sur les principes fondamentaux

Tesla est une entreprise innovante qui ne se repose jamais sur ses lauriers. La meilleure preuve en est que sa Model Y est la voiture la plus vendue au monde. Cette voiture est conçue avec une approche basée sur les principes fondamentaux, ce qui la rend si particulière.

Tesla Model Y, un chef-d’œuvre

Il existe des centaines de constructeurs automobiles dans le monde qui produisent des milliers de modèles de voitures différents. Parmi eux, un seul se démarque : la Tesla Model Y. Le SUV électrique est le véhicule le plus vendu au cours des cinq premiers mois de 2023, et il semble qu’il gardera la tête pour le reste de l’année. Alors, qu’est-ce qui rend la Model Y si spéciale ? Pourquoi les acheteurs optent-ils pour cette voiture en particulier ? La réponse est évidente : la voiture est un chef-d’œuvre.

L’innovation chez Tesla ne s’arrête jamais

La Model Y est un SUV compact, ce qui signifie qu’elle se trouve dans le segment de voitures le plus populaire aujourd’hui. Cela explique en partie sa popularité. Cependant, la véritable magie réside dans l’ingénierie. Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie des véhicules chez Tesla, explique le développement du véhicule électrique dans une vidéo récemment publiée : Model Y | Engineering From First Principles.

Une approche basée sur les principes fondamentaux

Moravy a déclaré que Tesla utilise toujours une approche basée sur les principes fondamentaux pour trouver des solutions innovantes aux problèmes. Il a expliqué que l’entreprise n’allait pas constamment utiliser les mêmes développements pendant de nombreuses années, elle crée donc constamment quelque chose de nouveau.

« Vous ne pouvez pas dire, eh bien, nous avons fait cela pendant 50 ans, donc c’est la façon dont nous allons le faire pour les 50 prochaines années. Vous devez prouver tout ce que vous faites à partir de zéro, avec, vous savez, les premiers principes de la physique et de la mécanique. En réalité, c’est notre limite – qu’est-ce que la physique dit être l’enveloppe ? C’est jusqu’où nous pousserons les choses. »

Moravy a cité l’exemple du moulage en une seule pièce, qui est utilisé pour la production de la Model Y. Grâce à ce développement, l’entreprise a pu abandonner l’utilisation de dizaines de pièces, en les remplaçant par une seule. Bien sûr, cela n’aurait pas été possible si Tesla, avec l’aide de SpaceX, n’avait pas développé un alliage secret spécial.

Pour l’industrie, le problème est que lorsque l’on fabrique d’énormes pièces d’aluminium, elles se déforment. Pour leur donner de la résistance et de la durabilité, il faut les traiter thermiquement dans d’énormes fours, ce qui est également difficile. C’est pourquoi nous voyons tant de constructeurs assembler simplement des dizaines de pièces individuelles pour former l’avant et l’arrière d’une voiture. Le développement innovant de Tesla d’un nouvel alliage a résolu ce problème.

C’est la volonté constante de Tesla d’être innovante et d’améliorer ses voitures et leur processus de fabrication qui rend l’entreprise si spéciale et ses voitures si désirables.