Tesla Service Center : Ils prennent maintenant soin de votre carrosserie

Selon CNBC, Tesla propose désormais d’effectuer des travaux de carrosseries directement au service center. C’est une promesse d’Elon Musk, faite en 2018, qui renforce encore un peu l’intégration des services de la société au modèle Tesla. Les marges augmentent.

Liste des carrossiers certifiés par le constructeur Tesla

Voici le tableau des carrosseries approuvées par Tesla par région :

Région Nombre de carrosseries agréées par Tesla en France Île-de-France 6 Grand Est 2 Pays de la Loire 1 Normandie 1 Hauts-de-France 1 Provence-Alpes-Côte d’Azur 3 Auvergne-Rhône-Alpes 2 Occitanie 1 Bretagne 1

Note : Ce tableau ne prend pas en compte les éventuelles modifications apportées à la liste depuis sa dernière mise à jour.

Carrosserie Albax Paris 15 Adresse: 20 Rue Olivier de Serres, 75015 Paris Téléphone : +33 1 56 56 63 75

Carrosserie Moderne de Boissy Adresse: 1 Rue de la Pompadour, 94470 Boissy-Saint-Léger Téléphone : +33 1 45 69 65 69

ODS Automobiles Adresse: 79 Rue du Fossé Blanc, 92230 Gennevilliers Téléphone : +33 1 41 32 23 60

PREMIUM 91 Adresse: 6 Rue Ambroise Croizat, 91120 Palaiseau Téléphone : +33 1 69 93 88 88

GOP CENTRE TECHNIQUE Adresse: 7 Rue des Frères Montgolfier, 95500 Gonesse Téléphone : +33 9 72 60 45 76

Carrosserie de Champagne Premium Adresse: 12 Rue Louis Breguet, 51430 Tinqueux Téléphone : +33 3 26 87 37 70

Carrosserie Bonenfant Adresse: 24 Route de Maisons Blanches, 10800 Buchères Téléphone : +33 3 25 40 34 00

Damy Carrosserie Adresse: Rue Ligne Droite des Hunaudières, Ruaudin, 72230 Arnage Téléphone : +33 2 43 84 37 01

CARROSSERIE AMBO Adresse: 682 Rue Léon Foucault, 14200 Hérouville-Saint-Clair Téléphone : +33 2 31 06 15 25

Carrosserie SMCA Adresse: 10 Rue des Lainiers, 59150 Wattrelos Téléphone : +33 3 20 26 78 39

Carrosserie Hervé Adresse: Route de Vence, 06800 Cagnes-sur-Mer Téléphone : +33 4 91 05 87 60

Carrosserie Herve Cote D’Azur Adresse: Parc d’Activités de Fontvieille, 13190 Allauch Téléphone : +33 4 91 05 87 60

Carrosserie Giraud Adresse: 92 Av. Léon Blum, 38100 Grenoble Téléphone : +33 4 76 23 33 37

CDR PREMIUM NIMES Adresse:138 Rue John Mac Adam, 30900 Nîmes Téléphone : +33 4 66 84 10 88

SAS Vintage Classic Autos Adresse: Rue du Pré du Bois, 35000 Rennes Téléphone :



Tesla devient carrossier?

Ce serait l’annonce sensation de ce début d’année rapportée par le média américain CNBC. En effet, le média américain a annoncé vendredi dans les points clés de son article dédié:

Tesla a informé les clients vendredi que les centres de service de l’entreprise proposeraient désormais des réparations en cas de collision, ce dont le PDG Elon Musk parlait depuis 2018. CNBC

Un point de vigilance pour les investisseurs

Le modèle qui captive le monde de l’automobile n’a pas de pareil et c’est suite à la question d’un investisseur posé à la conférence téléphonique de mercredi dernier présentant les résultats de Q4 2020 et l’année 2020. « Comment encore améliorer l’expérience des service centers? »

Au constructeur américain de répondre par la voix de Jérôme Guillen, Président de Tesla Inc.

«Pour nous, le meilleur service n’est pas un service. Nous avons donc consacré beaucoup d’efforts à essayer d’améliorer la qualité et la fiabilité de nos voitures. Au cours des deux dernières années, la fréquence des visites de service a été réduite d’un tiers, de sorte que les clients doivent être moins fréquemment en service, ce qui est vraiment l’objectif, pas de service. »

Il a souligné que Tesla propose également un «service mobile», au cours duquel un véhicule de service Tesla et un mécanicien automobile se rendent chez un client pour le réparer. Les visites mobiles représentent désormais 40% de toutes les visites de service en Amérique du Nord et Tesla souhaite que ce nombre passe à 50% en 2021, selon Guillen.

La réparation prédictive : une réalité

Tesla est capable de détecter le moindre choc sur la carrosserie et selon M. Guillen, le véhicule est capable de vous prendre RDV directement au service center pour effectuer la réparation. Un gain de temps en toute sécurité puisque l’application Tesla et le véhicule historise toutes les données échangées. De quoi répondre magistralement à la question posée sur l’expérience des propriétaires aux services centers Tesla.

Liste des principaux Service Center Français

Nous avons pu noter que la liste des réparations actuellement réalisable en France sont détaillées dans les fiches Google du constructeur.

Les réparations les plus courantes effectuées dans ce garage sont :

Pour les anciens modèles : des pannes d’écran de l’ordinateur central : MCU dont le coût de réparation va de 300 à 1600 €

De façon plus générale : des finitions à aligner aux normes européennes

Il y a également beaucoup de problèmes dus aux mises à jour. Le diagnostic peut se faire à distance car ce sont des ordinateurs sur roues !

Pour l’instant, ce nouveau service semble limité aux US. Dans la réponse, seul l’Amérique du Nord est citée et l’avenir nous dira si cela sera déployé au reste du monde.

Pour les États-Unis, Tesla souhaite que 50% des 146 Services Centers d’Amérique du Nord proposent ce service dès fin 2021.

Traduction de la note envoyée aux propriétaires US

La réparation de collision est là

Date : 28 janvier 2021

Corrigez les bosses mineures, les éraflures, les égratignures et plus encore dans votre centre de service Tesla local comme une option alternative à un atelier de carrosserie. Notre flux de réparation optimisé permet une expérience rapide et transparente lorsque vous en avez le plus besoin.

Les services de réparation après collision peuvent inclure: les dommages à la suspension et à l’essieu, les pare-chocs avant et arrière, les capots, les hayons et les coques de rétroviseurs latéraux, ainsi que les portes, les roues et toutes les réparations de verre.

Pour planifier un rendez-vous, sélectionnez «Collision & Glass Repair» dans le menu Service de votre application Tesla et suivez votre expérience de service avec des notifications étape par étape.