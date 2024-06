Dans un monde en constante évolution, où la transition énergétique est devenue une priorité, AMS Électricité s’impose comme un acteur incontournable. Basée dans la région des Hauts-de-France, cette société innovante se spécialise dans l’installation et la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques. Fort de ses certifications Qualifelec IRVE1, IRVE2, et IRVE3, AMS Électricité démontre une expertise reconnue et un engagement indéfectible envers la qualité et la satisfaction de ses clients.

L’Installation de Bornes de Recharge de Haute Performance

AMS Électricité a récemment installé une borne DBT 150KWDC 2CCS 1 type 2 + TPE chez Valauto VW à Lambersart. Cette installation, gérée via la plateforme FRESHMILE, représente une avancée significative dans l’infrastructure de recharge des véhicules électriques. La borne, capable de fournir une charge rapide et fiable, répond aux besoins croissants des utilisateurs de véhicules électriques, tout en optimisant l’expérience de recharge.

Caractéristiques Techniques de la Borne DBT 150KWDC

Puissance de Charge : 150 kW DC

150 kW DC Connecteurs : 2 CCS, 1 Type 2

2 CCS, 1 Type 2 Paiement : Terminal de Paiement Électronique (TPE)

Terminal de Paiement Électronique (TPE) Gestion : Plateforme FRESHMILE pour une supervision en temps réel et une maintenance proactive.

Une Certification qui Garantit la Qualité

AMS Électricité est fière de ses certifications Qualifelec IRVE1, IRVE2, et IRVE3, attestant de ses compétences techniques et de son engagement envers les normes de qualité les plus élevées. Ces certifications couvrent l’ensemble des compétences nécessaires à la réalisation de travaux électriques de haute complexité, garantissant à leurs clients des installations sécurisées et conformes aux réglementations en vigueur.

Les Certifications en Détail

IRVE1 : Installation de bornes de recharge de moins de 36 kVA, adaptées aux besoins résidentiels et tertiaires.

Installation de bornes de recharge de moins de 36 kVA, adaptées aux besoins résidentiels et tertiaires. IRVE2 : Installation de bornes communicantes de plus de 36 kVA, incluant des configurations spécifiques pour la communication et la supervision.

Installation de bornes communicantes de plus de 36 kVA, incluant des configurations spécifiques pour la communication et la supervision. IRVE3 : Installation de bornes de recharge rapide en courant continu (DC), destinées à des infrastructures de haute puissance.

Gestion Efficace via FRESHMILE

La gestion des bornes de recharge via la plateforme FRESHMILE permet à AMS Électricité de superviser en temps réel les installations, d’anticiper les besoins de maintenance et de garantir une disponibilité optimale des bornes. Cette solution innovante assure également une interface utilisateur simplifiée pour les conducteurs de véhicules électriques, facilitant ainsi leur expérience de recharge.

Avantages de FRESHMILE

Supervision en Temps Réel : Suivi et diagnostic des bornes à distance.

Suivi et diagnostic des bornes à distance. Maintenance Proactive : Identification et résolution des problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs.

Identification et résolution des problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs. Interface Utilisateur Conviviale : Simplification du processus de recharge et de paiement.

Réalisations Notables

AMS Électricité a mené à bien plusieurs projets emblématiques dans les Hauts-de-France, couvrant des grandes villes comme Lille, Valenciennes, et Arras. Parmi leurs réalisations notables, on compte :

Installation de bornes de recharge à Lille : Plusieurs bornes haute puissance installées dans des parkings publics et des entreprises locales.

Plusieurs bornes haute puissance installées dans des parkings publics et des entreprises locales. Projet à Valenciennes : Déploiement d’un réseau de bornes de recharge dans les parkings des concessions automobiles et des centres commerciaux.

Déploiement d’un réseau de bornes de recharge dans les parkings des concessions automobiles et des centres commerciaux. Implantation à Arras : Installation de bornes dans des complexes résidentiels et des zones industrielles, facilitant l’accès à la recharge pour les habitants et les professionnels.

Conclusion

AMS Électricité se positionne comme un leader dans le domaine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Hauts-de-France. Grâce à leurs compétences certifiées et à leur engagement envers l’innovation, ils contribuent activement à la transition énergétique. Si vous cherchez à installer des bornes de recharge performantes et fiables, faites confiance à AMS Électricité pour un service de qualité et une gestion optimisée.

