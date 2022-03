Financement Tesla: Nos astuces 2022

Tesla propose un crédit auto à ses clients ainsi qu’une option de location avec option d’achat (LOA) pour le financement de ses voitures électriques. L’emprunteur peut aussi se tourner vers un prêt auto souscrit dans une banque.

Les solutions pour financer une Tesla

Le crédit auto, qui permet d’emprunter jusqu’à 75.000€ sur 6 à 84 mois, au taux de 0.5 à 7%

La LOA, qui permet de louer un véhicule sur 12 à 60 mois, avec plusieurs options à la fin du contrat

Financement et crédit Tesla : explications

Il existe deux solutions de financement pour bénéficier d’un véhicule Tesla :

La location avec option d’achat

Le crédit auto

La souscription à ces offres de financement se fait directement dans les concessions automobiles Tesla, ou sur le site internet de la marque.

1. LOA Tesla

La location avec option d’achat (LOA) permet de louer un véhicule neuf ou d’occasion sur une durée de 12 à 60 mois.

L’emprunteur n’est pas propriétaire, mais il a l’usage exclusif de la voiture. A la fin du contrat de leasing auto, il aura la possibilité de :

Acheter la voiture en réglant la valeur résiduelle de l’auto

Restituer le véhicule

Souscrire un nouveau contrat de location

2. Crédit auto Tesla

Le crédit auto permet d’être directement propriétaire d’un véhicule neuf ou d’occasion et cela dès que le contrat de prêt est lancé. Il permet d’emprunter jusqu’à 75.000€ sur 6 à 84 mois. Son taux est compris entre 1 et 7%.

Contrairement à une location avec option d’achat, l’emprunteur peut revendre la voiture quand il le veut et n’a aucune limite sur le nombre de kilomètres.

Faire un remboursement anticipé : Pour les deux solutions de financement, l’emprunteur peut effectuer un remboursement anticipé pour solder le crédit et ne plus avoir à régler les mensualités.

Source : GoToInvest

Le crédit auto Tesla dans un autre organisme ou une banque

Pour acheter une voiture Tesla, il est également possible de souscrire un crédit auto dans une banque ou auprès d’un organisme prêteur. Comme pour un crédit auto chez un concessionnaire, la reprise de l’ancienne voiture peut permettre de diminuer le montant à emprunter.

Un crédit auto affecté offre la possibilité d’emprunter entre 500 et 75.000€ remboursables entre 6 et 84 mois pour financer l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion.

Les taux pour un prêt auto se situent entre 1 et 5%. Par ailleurs, pour qu’un créancier accepte d’octroyer un crédit auto, l’emprunteur devra obligatoirement fournir un justificatif d’achat.

Prêt personnel pour l’achat d’une Tesla : L’emprunteur peut demander un prêt personnel plutôt qu’un prêt auto. Il pourra recevoir entre 200 et 75.000€ sur une durée de remboursement qui peut aller jusqu’à 8 ans.

L’avantage du prêt personnel est que le justificatif d’achat n’est pas nécessaire.

Les aides à l’achat d’un véhicule électrique

Il existe différentes aides disponibles pour l’achat d’un véhicule électrique :

Le bonus écologique La prime à la conversion Prime pour l’installation d’une borne de recharge

1. Le bonus écologique

Grâce à l’achat d’une voiture électrique, il est possible de bénéficier de plusieurs aides financières de l’État. Le bonus écologique est directement versé lors de l’achat d’un véhicule neuf en France.

L’aide peut aller jusqu’à 7.000€ pour les particuliers, et bien souvent, elle est directement déduite de la facture par le vendeur. Cependant, pour recevoir le bonus écologique, il faut que différentes conditions soient respectées concernant la voiture électrique, à savoir, elle doit :

Être achetée ou louée (en LOA) pendant 2 ans

Être neuve et être immatriculée en France

Ne pas être vendue dans les 6 mois qui suivent l’acquisition, ni avant d’avoir parcouru 6.000 kilomètres, ou dans les 24 mois pour une location

Véhicules hybrides : Les véhicules hybrides rechargeables sont eux aussi éligibles au bonus écologique, mais l’aide ne pourra pas dépasser 2.000€ et la voiture devra avoir une autonomie de plus de 50 kilomètres et être vendue moins de 50.000€.

2. La prime à la conversion

Pour que les particuliers puissent rouler dans un véhicule plus propre, le gouvernement propose la prime à la conversion. Ce dispositif permet de recevoir une aide financière lors de l’achat d’une voiture électrique neuve ou d’occasion.

La seule condition est de mettre son ancien véhicule polluant à la casse (modèle essence ou diesel plus ancien).

Carte grise gratuite : Lors de l’achat d’une voiture électrique, l’acheteur est exonéré du paiement de la carte grise, ce qui représente une centaine d’euros d’économie.

3. L’installation d’une borne de recharge

Plusieurs aides sont disponibles pour installer une borne de recharge à domicile, et cela que l’acheteur réside dans une maison individuelle ou dans un appartement situé dans un immeuble collectif.

Cette aide permet de bénéficier d’un crédit d’impôt d’une valeur de 75% du prix de la borne, dans la limite de 300€.

Crédit auto taux 0 Tesla : attention aux fausses bonnes idées

Il peut arriver que les concessionnaires Tesla permettent aux clients de profiter d’un crédit auto à taux zéro. L’emprunteur peut alors bénéficier d’un prêt sans intérêts, mais attention d’autres frais peuvent lui être demandés.

Il faut donc être vigilant et s’assurer que l’opération sera intéressante, car il faut savoir que la durée de remboursement est souvent limitée à 2 ans. De plus, l’emprunteur ne pourra pas négocier le prix d’achat du véhicule.

Fiscalité des véhicules électriques en 2022

La différence majeure en fiscalité des véhicules électriques est la baisse du bonus écologique pour les entreprises en 2022. En effet, le bonus écologique passera de 4 000€ pour les professionnels à 3 000€ en 2022.

Les autres changements en 2022 :

La base d’amortissement des véhicules électriques et hybrides restera inchangée en 2022.

La norme WLTP reste inchangé en 2022. Cette norme mesure les émissions de CO2 de chaque véhicule de manière plus précise et par conséquent va augmenter les valeurs des émissions de CO2 de véhicules thermiques.

Le malus écologique va donc augmenter : étant donné que le calcul du malus écologique se base sur les émissions de CO2 et que celles-ci vont augmenter avec la nouvelle norme WLTP, les prix vont s’envoler en 2022.

Le montant de la taxe sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques des véhicules thermiques va aussi être impacté avec le nouveau barème du malus écologique 2022.

Bonus : l’amortissement de la batterie de véhicules électriques

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est possible d’amortir la batterie de son véhicule électrique qui est considéré comme un équipement de son véhicule et peut donc être amorti sur la base d’une facture transmise par votre concessionnaire. La base d’amortissement de la batterie se situe entre 10 000€ et 26 000€ selon la puissance de la batterie et peut être effectuée soit sur une année ou sur la durée de possession du véhicule.

Le coût fiscal d’une Tesla 3 pour l’entreprise : son amortissement est beaucoup plus avantageux

Nous avons retenu une Tesla 3 disposant d’une grande autonomie, soit 53 000 €. Tesla préconiserait de décomposer la facture entre le prix de la batterie, soit 20 000 €, et le prix restant du véhicule, soit 33 000 euros.

Pour mémoire, l’amortissement fiscal favorise une TESLA 3 car elle est électrique. Ainsi, le plafond fiscal s’élève à 30 000 euros. La partie non amortissable du véhicule se réduit par conséquent à 3 000 euros. L’amortissement peut se dérouler sur 5 années.

Pour comparaison, la plupart des véhicules thermiques devraient réintégrer pour le même prix d’acquisition 34 700 euros au lieu de 3 000 pour la Tesla.

Les avantages de posséder une Tesla en véhicule de société

Finalement, comme toute voiture électrique, la TESLA Model 3 représente un intérêt fiscal pour une entreprise. Pas de TVS, une capacité d’amortissement plus importante et des avantages en nature réduits. De plus, la voiture électrique avantage les gros rouleurs. En effet, plus on fait de kilomètres dans l’année, plus l’économie de carburant est significative par rapport à un véhicule traditionnel.