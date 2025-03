Le Tesla Semi, camion électrique révolutionnaire conçu par Tesla, Inc., a suscité un vif intérêt dans le secteur du transport routier depuis sa présentation en novembre 2017. Avec sa promesse d’allier performance, efficacité énergétique et durabilité, ce poids lourd 100 % électrique se positionne comme une alternative audacieuse aux camions traditionnels à moteur diesel. Mais combien coûte-t-il réellement, quelles sont ses caractéristiques principales, et en quoi se distingue-t-il de ses concurrents ? Cet article fait le point.

Le prix du Tesla Semi

Lors de son annonce initiale, Tesla avait communiqué des prix indicatifs pour le Semi, variant selon l’autonomie choisie. La version de base, avec une autonomie de 480 km (300 miles), était estimée à 150 000 dollars américains (environ 138 000 euros au taux de change actuel), tandis que le modèle longue portée, capable de parcourir 800 km (500 miles), était affiché à 180 000 dollars (environ 165 600 euros). Une édition spéciale, la « Founders Series », était également proposée à 200 000 dollars (environ 184 000 euros). Ces chiffres, dévoilés en 2017, reflétaient l’ambition de Tesla de rendre le Semi compétitif face aux camions diesel, dont le prix moyen pour un modèle neuf de classe 8 (poids lourd) oscille généralement entre 120 000 et 150 000 dollars (environ 110 400 à 138 000 euros).

Cependant, ces tarifs ne sont plus disponibles sur le site officiel de Tesla depuis 2022, et le constructeur n’a pas publié de mise à jour officielle depuis. Avec l’inflation, les avancées technologiques (notamment les nouvelles batteries 4680) et les coûts de production, il est probable que les prix aient augmenté. Des spéculations sur le web et des analyses industrielles suggèrent que le coût actuel pourrait se situer entre 200 000 et 250 000 dollars, voire plus pour les versions haut de gamme. À cela s’ajoute une incitation fiscale aux États-Unis, où un bonus écologique de 40 000 dollars pour les véhicules commerciaux électriques pourrait réduire le coût net pour les acheteurs américains. Sans confirmation récente de Tesla, ces chiffres restent toutefois à prendre avec prudence.

Quelles sont les premières marques qui intègrent le Tesla Semi dans leur flotte

Les premières marques à utiliser le Tesla Semi pour leurs opérations de transport incluent principalement des entreprises américaines ayant passé des précommandes ou reçu des livraisons initiales. Voici les principales identifiées à ce jour :

PepsiCo : PepsiCo est la première entreprise à avoir officiellement reçu des Tesla Semi, avec les premières livraisons effectuées le 1er décembre 2022. La firme utilise ces camions pour transporter des produits Pepsi et ceux de sa filiale Frito-Lay (comme Doritos, Cheetos et Lay’s) depuis ses usines de Modesto et Sacramento en Californie. PepsiCo avait précommandé 100 unités dès 2017. Walmart : Le géant de la distribution a été parmi les premiers à précommander des Tesla Semi, avec une commande initiale de 15 unités en 2017, portée par la suite à 130. Bien que les livraisons exactes n’aient pas été détaillées publiquement à grande échelle, Walmart teste le Semi dans ses opérations logistiques aux États-Unis, notamment pour réduire son empreinte carbone. UPS : United Parcel Service, le leader mondial de la livraison de colis, a précommandé 125 Tesla Semi en 2017. Ces camions sont destinés à moderniser sa flotte et répondre aux objectifs de durabilité, bien que les livraisons massives n’aient pas encore été confirmées publiquement. Sysco : Cette entreprise spécialisée dans la distribution alimentaire pour la restauration a précommandé 50 Tesla Semi. En 2024, des rapports indiquent que Sysco teste ces camions dans certaines régions des États-Unis. Anheuser-Busch InBev : Le géant brassicole (Budweiser, Stella Artois) a réservé 40 Tesla Semi en 2017 pour ses livraisons aux États-Unis, dans le cadre de son engagement à réduire les émissions de sa chaîne logistique.

D’autres entreprises comme FedEx (50 unités précommandées), DHL (10 unités) et Martin Brower (fournisseur de McDonald’s, 50 unités) figurent également parmi les premiers clients potentiels, mais leurs déploiements opérationnels restent moins documentés à ce stade. En mai 2024, des marques comme Costco et US Foods ont également été mentionnées comme testant le Tesla Semi, selon des rapports industriels.

Ces marques se concentrent principalement sur le marché américain, car les livraisons et les tests du Tesla Semi sont pour l’instant limités aux États-Unis. En Europe, les commandes ne sont pas encore ouvertes, et des concurrents locaux comme Volvo ou Renault Trucks dominent le segment des camions électriques pour le moment.

Quelles sont les caractéristiques du Tesla Semi ?

Catégorie Caractéristiques Motorisation 3 moteurs électriques indépendants (dérivés de la Tesla Model 3) Accélération 0-100 km/h : 5 s (à vide) / 20 s (chargé à 36 tonnes) Vitesse maximale > 105 km/h (65 mph), limitée selon les réglementations Autonomie 480 km (300 miles) ou 800 km (500 miles) ; jusqu’à 997 km (620 miles) à vide Poids total en charge 36 287 kg (80 000 livres, classe 8) Charge utile Environ 22 à 25 tonnes (selon configuration des batteries) Consommation < 1,25 kWh/km (2 kWh/mile) Coût d’exploitation ~1,26 $/mile (selon Tesla, comparé à 1,46 $/mile pour un diesel, en 2017) Recharge 70 % d’autonomie (560 km) en 30 min via Megachargers (puissance jusqu’à 1 MW) Batteries Cellules 4680 (probable), capacité exacte non précisée Technologie Autopilot amélioré : maintien dans la voie, freinage d’urgence, anti-mise en portefeuille, platooning Aérodynamisme Coefficient de traînée : 0,36 (vs 0,65-0,70 pour camions classiques) Cabine Siège central, 2 écrans tactiles 15″, visibilité panoramique Garantie Groupe motopropulseur garanti pour 1,6 million de km

Où est produit le Tesla Semi ?

38 Tesla Semi’s Parked Outside the Prototype Factory – These things are replicating themselves like a virus. I predict sometime in late 2026 they will become endemic in the US. Then they will spread to the rest of the world starting with Europe first. pic.twitter.com/JBHzoraufw — Zanegler (@HinrichsZane) October 5, 2024

Le Tesla Semi est produit aux États-Unis, plus précisément dans l’usine Gigafactory Nevada, située près de Sparks, dans l’État du Nevada. Cette usine, également appelée Gigafactory 1, est le principal site de production des batteries et des véhicules électriques de Tesla, y compris les cellules de batterie et les groupes motopropulseurs utilisés dans le Semi.

Détails sur la production :

Début de production : Bien que le Tesla Semi ait été dévoilé en 2017, sa production en série a démarré officiellement fin 2022, avec les premières livraisons à PepsiCo en décembre 2022. Tesla a construit une ligne de production dédiée au Semi dans une nouvelle installation située juste à côté de la Gigafactory Nevada.

Expansion : En 2023, Tesla a annoncé l’agrandissement de cette usine avec une nouvelle section de 370 000 m² (4 millions de pieds carrés) spécifiquement pour augmenter la production du Semi, avec un objectif de 50 000 unités par an à terme.

Composants : Les batteries, probablement les cellules 4680, sont fabriquées sur place en collaboration avec Panasonic, tandis que d’autres éléments (comme la cabine ou les moteurs) peuvent être assemblés ou partiellement sous-traités avant l’assemblage final à la Gigafactory.

Initialement, Tesla avait envisagé de produire le Semi dans une autre usine, potentiellement à Fremont (Californie), où sont fabriqués les Model S, X, 3 et Y. Cependant, la Gigafactory Nevada a été choisie pour sa capacité à intégrer la production verticale (batteries et véhicules) et pour répondre aux besoins logistiques du projet.

À ce jour, aucune production du Tesla Semi n’est prévue en dehors des États-Unis, bien que Tesla ait des usines en Chine (Shanghai) et en Allemagne (Berlin) pour d’autres modèles. Le focus reste donc sur le Nevada pour ce camion, en ligne avec son lancement initial sur le marché américain.

Première présentation officielle en Allemagne en 2024

Trois faits peu connus sur le Tesla Semi

Tesla semi in the real-world. I’m doing my best to provide updates on the semi and the high-volume plant construction. https://t.co/IfozTccNj1 pic.twitter.com/63DMJb5jsY — Zanegler (@HinrichsZane) April 2, 2024

Efficacité énergétique exceptionnelle confirmée par des tests réels



Le Tesla Semi affiche une efficacité énergétique remarquable, avec une consommation d’environ 1,6 à 1,7 kWh par mile (1 à 1,07 kWh par km) selon des essais réalisés par des entreprises comme NFI et DHL en 2024. Par exemple, DHL a rapporté une efficacité de 1,72 kWh par mile sur une distance de 625 km avec une charge complète de 34 tonnes. Cela dépasse les attentes initiales et montre que le Semi peut rivaliser avec les camions diesel en termes de performance énergétique, même sous des charges lourdes.

Un poids à vide défiant les sceptiques

Le poids à vide (sans charge) du Tesla Semi est bien plus léger que ce que beaucoup d’experts prédisaient. Selon Dan Priestley, responsable du programme Semi chez Tesla, la version 300 miles (480 km) pèse environ 20 000 livres (9 tonnes), et la version 500 miles (800 km) environ 23 000 livres (10,4 tonnes). Ces chiffres, révélés en 2024, contredisent les critiques qui estimaient qu’un camion électrique serait trop lourd pour être compétitif, démontrant l’optimisation poussée de sa conception.

Une cabine conçue pour le futur avec des détails uniques

La cabine du Tesla Semi offre un espace inhabituellement spacieux pour un camion, avec une hauteur permettant à une personne de 1,80 m de se tenir debout et de se déplacer aisément (environ 3×7 pieds, soit 0,9×2,1 m). Elle inclut également des écrans doubles de 15 pouces pour une vue presque à 360° grâce à des caméras, et des sièges en tissu haut de gamme, un choix abandonné dans d’autres modèles Tesla mais conservé ici pour le confort des conducteurs sur de longues distances. Ce design futuriste reste peu médiatisé mais illustre l’attention portée à l’expérience utilisateur.

Combien de temps faut-il pour recharger le Tesla Semi ?

Grâce aux Megachargers de Tesla, le Semi peut récupérer environ 70 % de son autonomie (soit environ 560 km pour la version 500 miles) en 30 minutes. Une charge complète dépend de la capacité de la batterie et de l’infrastructure, mais les détails exacts n’ont pas encore été pleinement précisés.

Quelle est la capacité de charge du Tesla Semi ?

Le Tesla Semi peut transporter une charge maximale de 37 tonnes (82 000 livres) en poids brut combiné (camion + remorque), ce qui le place dans la catégorie des poids lourds de classe 8, comparable aux camions diesel classiques.

Quels sont les avantages économiques du Tesla Semi ?

Tesla estime que le Semi permet des économies de carburant allant jusqu’à 200 000 dollars sur trois ans par rapport à un camion diesel, grâce à l’absence de coûts de carburant fossile et à une efficacité énergétique élevée (moins de 2 kWh par mile, soit environ 1,24 kWh par km). De plus, les coûts d’entretien sont réduits en raison de l’absence de moteur à combustion.

Quelle est la taille de la batterie du Tesla Semi ?

Bien que Tesla n’ait pas officiellement confirmé la capacité exacte, les estimations basées sur son efficacité (moins de 2 kWh/mile) suggèrent une batterie d’environ 600 kWh pour la version 300 miles et jusqu’à 900-1000 kWh pour la version 500 miles. Cela reste inférieur aux prédictions initiales de certains analystes, démontrant une optimisation énergétique.

Le Semi surpasse les camions diesel en termes d’accélération, d’efficacité énergétique et de coûts d’exploitation. Son coefficient de traînée aérodynamique (Cd) de 0,36 est meilleur que celui de certains camions classiques, réduisant la consommation d’énergie. Cependant, son autonomie reste inférieure à celle des diesel sur des trajets très longs sans ravitaillement.