Dans la continuité de la marque, Tesla revient avec un nouveau modèle, se démarquant des concurrents en étant la plus puissante et en ayant une plus grande autonomie, la Tesla Model S est aujourd’hui leader sur le marché de l’automobile électrique haut de gamme.

Cette voiture électrique commercialisée depuis 2013 en France a su se démarquer des autres berlines grâce à ses propriétés innovantes. Cette voiture connectée est dotée de plusieurs outils de connexion tels que des appareils bluetooth, permettant aux téléphones, ordinateurs et autres appareils de se connecter avec la voiture.

Un système de 22 hauts-parleurs a également été installé à bord, offrant la meilleure expérience d’écoute.

Son autonomie

La Tesla Model S a un pack de 10 kWh intégré à toute la gamme, sa valeur est de 610 km pour la version “Grande Autonomie” et de 593 km pour la “performance” qui demande plus d’énergie. Une version “Plaid” prévue pour la fin de l’année 2021 aurait une autonomie de 840 km.

Pour atteindre de tels chiffres, Tesla a fait quelques mises à jour, en commençant par un nouveau design de roue, nommé « Tempest ». Ce dernier permet notamment une réduction de la traînée, donc moins de résistance avec l’air. De plus, le manufacturier mentionne que si ces jantes sont jumelées avec des pneus à faible résistance, l’autonomie sera améliorée de 2%.

Tesla a aussi intégré un nouveau mode de conduite s’appelant « HOLD ». Il combine le freinage régénératif avec les freins afin de stopper l’auto lorsque le conducteur relâche l’accélérateur. D’ailleurs, le constructeur a ajouté que le freinage régénératif fonctionnera dorénavant à des vitesses inférieures, sans toutefois donner de chiffres.

La masse du véhicule a également été réduite, ces changements ont été apportés grâce à l’utilisation de matériaux plus légers pour la batterie de même que pour les constituantes de l’unité d’entraînement. De nouvelles économies ont été réalisées grâce à la standardisation de la fabrication des sièges de Tesla.

Batterie

Les batteries de ce modèle sont des batteries lithium-ion, ayant une garantie de 8 ans suite à la vente de la voiture; elles trouvent leur place dans le châssis en aluminium de la voiture.

Motorisation et performances

Les performances de cette berline sont qualifiées d’ « impressionnantes » dû à sa capacité de passer de 0 à 100 km/h en 2.5 secondes grâce au mode “ludicrous”, et sa vitesse maximale peut atteindre les 261 km/h, ce qui fait d’elle la voiture dotée de l’accélération la plus rapide de tous les véhicules sur le marché.

Dotée d’une inédite transmission à trois moteurs, cette Tesla version plaid serait encore plus puissante avec une vitesse de pointe de 230 km/h et un 0 à 100 km/h franchi en moins de 2.1 secondes.

Les Superchargeurs

Suite à un développement de son réseau de bornes,pour des recharges ultra-rapide (les superchargeurs),20 000 Superchargeurs accessibles dans le monde.

Il suffit de saisir une destination sur l’écran tactile et le planificateur de voyage conduira automatiquement la voiture vers les Superchargeurs situés sur votre trajet.

Ainsi la berline est rechargée en un temps record. En France, cette recharge coûte 0,24 euros par kWh consommé, donc 24 euros pour un plein complet.

A noter également, la disponibilité de Netflix (pratique quand on patiente à un Superchargeur), de nouveaux jeux vidéo d’arcade ou bien encore d’un « car-aoke » dont le seul défaut est de pouvoir s’activer alors que la voiture roule.

Nouvelles Technologies

Avec son nouvel écran tactile de 17 pouces connecté à internet en 4G, il est maintenant possible de contrôler l’ensemble de la voiture (toit ouvrant ou la suspension par exemple).

La voiture est également équipée de capteurs qui permettent la fonction du “pilotage automatique”, grâce auquel la voiture peut rouler seule sur l’autoroute car elle peut ajuster sa vitesse aux panneaux réglementaires.

De plus, la fonction “Autopilot” permet à la Tesla Model S de rester sur les voies de déplacement et de gérer les déplacements. Suite à ces avancées, les concepteurs de cette berline souhaitent, à terme, proposer de fonctionnalités totalement autonomes.

Une application “Énergie” a été conçue pour optimiser l’efficacité énergétique et l’autonomie du véhicule. Pendant la conduite, l’application analyse les habitudes de conduite et utilise ces données pour faire des estimations personnalisées de l’autonomie. Elle peut également exploiter ces informations pour prévoir les besoins de recharge sur un trajet donné.

Design

Une voiture entièrement modulable grâce à un coffre avant et des sièges complétement rabattables à 180°.

La Model S bénéficie d’un bouclier plus large à l’avant et de nouvelles jantes de 19 pouces.

De manière générale, la Model S garde son look presque inchangé et il faudra être fin connaisseur de la marque pour la différencier de ses aînées.

En revanche, une fois la portière ouverte, c’est la révolution. Le tableau de bord est toujours organisé autour du grand écran de 17 pouces mais les matériaux sont incontestablement montés en gamme avec des finitions en noyer.

Ce qui saute aux yeux c’est surtout un nouveau volant au format rectangulaire mais aussi très futuriste, comme coupé en deux à l’image de ceux utilisés en Formule 1.

Tarifs

Le prix de la voiture dépend du pack de batterie choisi et des différentes options qui seront ajoutées.

Voici les prix proposés en France ( Hors Options)

La Tesla Model S Grande autonomie est proposée à 84 990 euros.

La Tesla Model S Performance s’élève à 101 990 euros.

Quant à la Tesla Model S Plaid, son prix est estimé à 139 990 euros.

Les options de la Tesla Model S

Différents changements esthétiques ont été apportés à la Tesla comme le diffuseur arrière en fibre de carbone et le système audio à 12 hauts parleurs, auxquels peuvent s’ajouter une liste d’options disponibles.

La voiture, qui de base se vend en noire, peut adopter plusieurs coloris, pour un prix allant de 1 600 euros à 2 600 euros.

On peut également faire rajouter des jantes Twin Turbine Sonic pour la somme de 4 700 €.

L’intérieur peut également changer d’habillage, plusieurs coloris sont disponibles, pour un coût de 1 600 euros.

Concernant la capacité de conduite entièrement autonome, cette somme s’élève à 7 500€.

Les petits plus …

Évidemment, tout comme pour les voitures à essence, plus on roule vite et plus la consommation énergétique augmente, plus cela réduira l’autonomie de la voiture électrique, en particulier les freinages brusques et les accélérations. Rouler en adoptant une conduite souple et anticiper les freinages. L’activation mode Éco qui optimisera automatiquement la consommation électrique en régulant la température, la vitesse, etc. Cette fonctionnalité permet de regagner jusqu’à 10% d’autonomie.

Opter pour des trajets en ville et sans dénivelé pourrait lui faire économiser de l’autonomie. Comme la vitesse est augmentée et constante sur l’autoroute, cela diminue l’autonomie. De plus, vérifier que les pneus soient bien gonflés avant d’entamer la route, car cela pourrait aussi contribuer à réduire l’autonomie.

En hiver, lorsqu’il fait très froid, l’autonomie du véhicule diminue. Il faut éviter de chauffer la voiture tout au long du trajet et il faut revoir de le faire avant le départ pendant la recharge. Ce sera d’autant mieux, car la température sera parfaite pour le trajet en voiture. Et ça, on l’apprécie particulièrement pendant les froides journées d’hiver.

Les sièges chauffants et le volant chauffant consomment moins d’énergie que le chauffage de l’habitacle, car ils sont en contact direct avec l’occupant. Aussi, étant seul à bord, vous pouvez chauffer le côté conducteur uniquement. Cela peut aider à réduire la consommation. Pendant le trajet, veillez aussi à ne pas trop utiliser les autres technologies disponibles. Ainsi, l’énergie servira davantage à l’autonomie.

De plus, il n’y a pas besoin d’attendre que la batterie du véhicule électrique soit vide avant de la recharger. Cette habitude pourrait même endommager la batterie à long terme. Si le trajet envisagé s’avère être long, il est possible de localiser les bornes de recharge sur votre itinéraire avant votre départ. Une borne de recharge de niveau 2 est idéale pour recharger le véhicule électrique. Bien que les bornes de recharges rapides rechargent plus rapidement, elles peuvent accentuer le vieillissement de la batterie. Il est conseillé de les utiliser avec parcimonie. Concernant le paiement, pas de lecteur de Carte Bleue ou autre manipulation à effectuer lorsque l’on recharge ses batteries de Tesla aux bornes Superchargeur. C’est la carte bleue associée au compte utilisateur Tesla (celui utilisé pour l’accès à l’auto via l’app) qui est débitée de la somme affichée lors de la recharge, sur l’écran de la Tesla. Un décompte détaillé est disponible sur son compte Tesla en ligne pour ceux qui souhaitent vérifier les débits ou ont besoin d’un justificatif.

Lorsqu’il s’agit de se faire guider par sa Tesla vers son domicile ou au travail, il est classique d’appuyer sur le champ de recherche d’adresse puis d’utiliser les accès raccourcis alors affichés. Mais il y a encore plus rapide ! Lorsque vous êtes chez vous, en faisant glisser le doigt vers le doigt, depuis le champ de recherche affiché sur la carte (sans appuyer dessus pour accéder à l’écran suivant) alors le guidage est lancé automatiquement vers la localisation enregistrée dans le favori « Travail ».

