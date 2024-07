💥 La station de recharge ultra-rapide Zunder située à l’Aire de l’Océan Ouest sur l’autoroute A63 est désormais opérationnelle. Cette ouverture marque une étape cruciale pour les conducteurs de véhicules électriques, facilitant ainsi les longs trajets et réduisant les temps de recharge.

Une Infrastructure de Recharge de Pointe

La nouvelle station Zunder est équipée de :

16 bornes de recharge CCS offrant une puissance maximale de 400 kW

offrant une puissance maximale de 400 kW 2 bornes CHAdeMO avec une puissance maximale de 50 kW

avec une puissance maximale de 50 kW 2 stations Type 2 proposant une puissance de 22 kW

Ces différentes options permettent de répondre aux besoins variés des utilisateurs de voitures électriques, quelles que soient leurs préférences ou leurs modèles de véhicules.

Plug&Charge : La Simplicité Avant Tout

La fonctionnalité Plug&Charge est également disponible sur cette station. Ce système innovant simplifie considérablement le processus de recharge : il suffit de brancher le véhicule à la borne, et la recharge commence automatiquement sans nécessiter de carte de paiement ou d’application mobile. Une initiative qui vise à rendre l’expérience utilisateur aussi fluide que possible.

Un Pas de Plus Vers une Mobilité Durable

L’ouverture de cette station de recharge ultra-rapide sur l’A63 illustre le développement continu des infrastructures de recharge en France. Ce type de station est essentiel pour encourager l’adoption des véhicules électriques en offrant des solutions pratiques et rapides aux propriétaires de ces véhicules. De plus, ces infrastructures participent à la transition énergétique en réduisant les émissions de CO2 associées aux déplacements routiers.

Panorama du Marché Français des Infrastructures de Recharge en Juin 2024

Tesla

Tesla domine le marché français des infrastructures de recharge avec 2 464 bornes CCS pour tous les véhicules et 219 bornes supplémentaires réservées uniquement aux véhicules Tesla, réparties sur 177 stations pour tous et 23 stations Tesla uniquement.

Power Dot

Power Dot occupe une place importante avec 2 267 bornes CCS et 577 stations, offrant des options de recharge rapide et efficace pour les conducteurs de véhicules électriques.

Total Energies

Total Energies, un acteur clé de l’énergie, propose 1 154 bornes CCS à travers 205 stations, renforçant ainsi son engagement envers la transition énergétique.

Electra

Electra se distingue avec 1 119 bornes CCS réparties sur 213 stations, se positionnant comme un acteur incontournable de la recharge rapide.

Lidl

Lidl, bien connu pour ses supermarchés, contribue également avec 1 067 bornes CCS et 503 stations, rendant la recharge plus accessible aux consommateurs.

Ionity

Ionity, un réseau européen de recharge rapide, dispose de 944 bornes CCS dans 161 stations, favorisant les voyages longue distance.

Engie-Vianeo

Engie-Vianeo offre 812 bornes CCS et 72 stations, participant activement à l’infrastructure de recharge en France.

IECharge

IECharge fournit 802 bornes CCS dans 136 stations, intégrant des solutions de recharge rapide et accessible.

Izivia

Izivia propose 470 bornes CCS et 201 stations, avec une forte présence dans les infrastructures de recharge.

Autres Acteurs

Le marché français comprend également plusieurs autres acteurs, tels que :

Allego ( 923 bornes CCS , 213 stations )

, ) Atlante ( 410 bornes CCS )

) Fastned ( 280 bornes CCS )

) E-Totem ( 273 bornes CCS )

) Freshmile ( 257 bornes CCS , 133 stations )

, ) EVZen ( 232 bornes CCS , 79 stations )

, ) R3 ( 169 bornes CCS , 57 stations )

, ) ChargeGuru ( 169 bornes CCS , 64 stations )

, ) Driveco ( 144 bornes CCS , 74 stations )

, ) Shell Recharge ( 144 bornes CCS , 22 stations )

, ) Bump ( 132 bornes CCS , 38 stations )

, ) E-Vadea ( 132 bornes CCS , 16 stations )

, ) Metropolis (105 bornes CCS, 30 stations)

Perspectives d’Avenir

Les technologies de recharge rapide, comme celles déployées par Zunder, sont appelées à se développer davantage dans les années à venir. Les innovations constantes dans ce domaine permettront de réduire encore les temps de recharge et d’améliorer l’efficacité énergétique, rendant les véhicules électriques une option de plus en plus viable pour un plus grand nombre de conducteurs.

Conclusion

L’ouverture de la station de recharge ultra-rapide Zunder sur l’A63 est un développement prometteur pour les conducteurs de véhicules électriques en France. En simplifiant le processus de recharge et en offrant des options de haute puissance, Zunder se positionne comme un acteur clé dans la transition vers une mobilité plus durable.