Les kits de panneaux solaires connaissent un grand succès, car ils permettent aux propriétaires de maisons de réduire leurs factures d’électricité et d’adopter un mode de vie plus écologique. Cependant, face à l’abondance des options disponibles, choisir le bon kit pour votre maison peut paraître complexe. Voici un guide détaillé pour vous aider à faire un choix éclairé, adapté à vos besoins énergétiques et à votre budget.

Pourquoi opter pour un kit de panneaux solaires ?

Adopter l’énergie solaire via un kit de panneaux solaires présente de nombreux avantages. Tout d’abord, c’est une solution clé en main : vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour produire votre propre électricité. Un kit comprend généralement :

Onduleur pour convertir l'électricité produite en énergie utilisable.

C’est une solution pratique pour ceux qui veulent installer des panneaux eux-mêmes et qui cherchent à économiser sur l’installation professionnelle. De plus, les panneaux solaires permettent de réduire l’empreinte carbone en utilisant une énergie propre et renouvelable.

Les critères à prendre en compte pour choisir votre kit

La puissance des panneaux

L’un des premiers critères à prendre en compte est la puissance des panneaux solaires, exprimée en watts-crête (kWc). Cela détermine la quantité d’électricité que vos panneaux peuvent produire. Pour savoir quelle puissance vous est nécessaire, vous devez évaluer deux éléments :

La surface disponible sur votre toit : Plus vous avez de surface, plus vous pouvez installer de panneaux.

Voici quelques exemples de puissances adaptées aux différents types de maisons :

6 kWc : Convient à une famille avec une consommation annuelle autour de 6 000 kWh. Une telle consommation correspond à un usage intensif de tous les appareils électroménagers, à l'utilisation régulière d'un chauffage électrique, et à une maison équipée de plusieurs appareils connectés fonctionnant en continu (box internet, ordinateurs, consoles de jeux, etc.).

: Convient à une famille avec une consommation annuelle autour de 6 000 kWh. Une telle consommation correspond à un usage intensif de tous les appareils électroménagers, à l’utilisation régulière d’un chauffage électrique, et à une maison équipée de plusieurs appareils connectés fonctionnant en continu (box internet, ordinateurs, consoles de jeux, etc.). 9 kWc et plus : Pour les grandes maisons avec une consommation énergétique importante, comme une maison équipée d’une piscine chauffée ou d’un système de climatisation.

Le type de panneaux solaires

Il existe plusieurs types de panneaux solaires :

Polycristallins : Moins coûteux, mais leur rendement est un peu plus faible (environ 17 %).

: Moins coûteux, mais leur rendement est un peu plus faible (environ 17 %). Couches minces : Moins répandus dans les installations domestiques, ils sont flexibles mais moins puissants. Ils conviennent aux surfaces larges et non conventionnelles.

Le choix du type de panneau dépend donc de votre budget, de l’espace disponible, et de vos attentes en termes de rendement.

L’onduleur : un choix déterminant

L’onduleur est un élément essentiel de votre kit solaire, car il convertit le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif. Il existe principalement deux types d’onduleurs :

Micro-onduleurs : Ils sont installés sur chaque panneau et conviennent aux installations où certains panneaux peuvent être ombragés. Ils sont plus coûteux, mais garantissent un rendement optimal.

Si vous vivez dans une région où l’ensoleillement est inégal, il peut être judicieux d’opter pour des micro-onduleurs pour éviter les pertes d’énergie.

Quelle surface est nécessaire pour installer des panneaux solaires ?

En général, un panneau solaire standard fait environ 1,6 m² et produit entre 250 et 400 Wc. Pour une installation de 3 kWc, vous aurez donc besoin d’environ 12 panneaux. Cela correspond à une surface de 20 à 30 m². Plus votre toit est spacieux et bien exposé, plus vous pouvez installer de panneaux et maximiser votre production d’énergie.

Le coût d’un kit de panneaux solaires en 2024

Les prix des kits solaires varient selon la puissance, le type de panneaux et la qualité des composants. Voici une estimation des coûts en 2024 :

Kit de 6 kWc : Entre 7 000 € et 10 000 € , pour des maisons plus grandes avec une consommation plus élevée.

: Entre , pour des maisons plus grandes avec une consommation plus élevée. Kit de 9 kWc : À partir de 12 000 €, adapté aux maisons à forte consommation énergétique ou à ceux souhaitant une autonomie quasi complète.

Ces prix incluent généralement les panneaux, l’onduleur, le câblage et les fixations, mais n’incluent pas toujours l’installation. Si vous faites appel à un installateur professionnel, ajoutez entre 1 500 € et 2 500 € à ce montant.

Subventions et aides financières disponibles en France

Pour encourager l’autoconsommation, plusieurs aides financières sont disponibles en France :

La TVA réduite à 10% : Pour les installations inférieures à 3 kWc.

: Pour les installations inférieures à 3 kWc. L’obligation d’achat : EDF achète le surplus de votre production à un tarif réglementé, ce qui permet de rentabiliser plus rapidement votre installation.

Ces aides rendent l’investissement dans un kit solaire encore plus attractif.

Est-il nécessaire d’installer une batterie solaire ?

Si vous souhaitez maximiser votre autonomie énergétique, il est possible d’ajouter une batterie solaire à votre installation. Cela vous permet de stocker l’énergie produite pendant la journée pour une utilisation nocturne ou en cas de coupure d’électricité. Cependant, une batterie représente un investissement supplémentaire important (à partir de 5 000 € pour une batterie de 5 kWh). Si vous vivez dans une région avec des coupures fréquentes ou si vous souhaitez atteindre une autonomie quasi complète, l’ajout d’une batterie peut être pertinent.

Installation : faire soi-même ou faire appel à un professionnel ?

Installer soi-même un kit solaire peut réduire les coûts, mais cela nécessite des compétences techniques. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’électricité, il est recommandé de faire appel à un installateur certifié RGE. Un professionnel garantit que l’installation est conforme aux normes de sécurité et maximise le rendement de vos panneaux. En plus, en passant par un professionnel, vous pouvez bénéficier des aides et subventions disponibles.

Entretien des panneaux solaires

L’entretien des panneaux solaires est relativement simple. Il est recommandé de nettoyer les panneaux au moins une fois par an pour enlever la poussière et les débris qui peuvent réduire leur rendement. Si vous habitez dans une région où il pleut régulièrement, l’entretien sera encore plus léger. Il est également conseillé de faire vérifier votre installation tous les 2 à 5 ans pour s’assurer que tout fonctionne correctement.

Conclusion

Choisir le bon kit de panneaux solaires pour votre maison dépend de plusieurs facteurs, notamment votre consommation énergétique, la surface disponible et votre budget. Avec des prix compétitifs, des aides financières attractives, et la possibilité de maximiser votre production d’énergie, les kits solaires représentent une solution idéale pour ceux qui souhaitent passer à l’énergie verte. Avant de vous lancer, il est conseillé de comparer plusieurs offres et de consulter un installateur professionnel pour garantir que votre investissement sera rentabilisé au maximum.