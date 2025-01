Voici une bonne nouvelle pour la production d’énergie solaire en France : De Gaulle Fleurance Avocats Notaires a joué un rôle clé dans le financement de la deuxième plus grande centrale photovoltaïque au sol du pays. Mené par Rubis Photosol, ce projet marque une étape importante dans la transition énergétique française.

Un projet d’envergure sur des terres militaires réhabilitées

Le projet, initié en 2019 dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) piloté par le ministère des Armées, vise à transformer les 250 hectares de l’ancienne base militaire aérienne de Creil, désaffectée depuis 2016, en une infrastructure de production d’électricité verte. La centrale, composée de 350 000 panneaux solaires, affichera une capacité impressionnante de plus de 200 MWc, suffisante pour alimenter des milliers de foyers en énergie renouvelable.

L’accompagnement stratégique de De Gaulle Fleurance

De Gaulle Fleurance a accompagné les deux arrangeurs mandatés, Bpifrance et Caisse d’Epargne CEPAC, ainsi qu’un consortium de banques prêteuses comprenant Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Palatine, Caisse d’Epargne Hauts de France, et Crédit Coopératif. Sous la direction de Jonathan Souffir, associé, et Pierre Bouijoux, l’équipe juridique a assuré un conseil stratégique pour structurer le financement de ce projet ambitieux.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné les arrangeurs et les prêteurs sur ce financement au bénéfice de Rubis Photosol. Il s’agit d’une opération d’envergure qui permettra non seulement la production d’électricité verte mais aussi la création de plusieurs centaines d’emplois pendant la phase de travaux et d’une trentaine pendant la phase d’exploitation », a déclaré Jonathan Souffir, associé chez De Gaulle Fleurance.

Un levier pour la transition énergétique et l’économie locale

Ce projet illustre non seulement l’engagement de la France envers les énergies renouvelables, mais aussi sa capacité à reconvertir des espaces inutilisés en pôles de production énergétique durable. La centrale photovoltaïque de Creil générera non seulement de l’électricité verte, mais contribuera également à la création d’emplois : plusieurs centaines pendant les travaux et une trentaine pendant l’exploitation.

Une collaboration exemplaire pour un avenir durable

Grâce au soutien de De Gaulle Fleurance et à la collaboration entre Rubis Photosol et les banques partenaires, cette centrale photovoltaïque s’inscrit comme un modèle de reconversion réussie et de transition énergétique en France. Ce projet rappelle l’importance de l’engagement des institutions publiques et privées dans la lutte contre le changement climatique.

Avec une capacité de production parmi les plus importantes d’Europe, ce projet incarne une vision ambitieuse : celle d’un avenir énergétique durable pour les générations futures.